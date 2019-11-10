به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

نظر به اینکه راستی آزمایی در خصوص «میزان توزیع کاغذ با ارز کالای اساسی متناسب با مصرف واقعی نشریات» و «توزیع یارانه بر اساس شاخص‌های کمی و کیفی» از وظایف اولیه اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صیانت از بیت المال بوده و دغدغه واقعی همه دست اندرکاران باید باشد و هست؛ به اطلاع می‌رساند:

الف) کاغذ مطبوعات

۱. در موضوع توزیع کاغذ با ارز دولتی از ابتدای سال ۹۸ که بواسطه اختلال در روند واردات و توزیع، با بحران کمبود کاغذ و افزایش قیمت غیر منتظره مواجه بودیم، سیاست اولیه بر حل مشکل، از طریق توزیع کاغذ و راستی آزمایی همزمان قرارگرفت زیرا درغیر اینصورت امکان توقف، راستی آزمایی و سپس توزیع کاغذ به دلیل همگانی شدن کمبود، میسر نبود.

۲. در این مسیر تلاش شد با پنج روش اخذ اعلام وصول در سامانه، خود اظهاری شمارگان، گزارش بازرسی میدانی از چاپخانه‌ها و شرکت‌های توزیع، همچنین نظرات کارشناسی ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، راستی آزمایی - به میزان ممکن- در خصوص نشریات و تناسب شمارگان با کاغذ توزیعی صورت گیرد .

۳. در مردادماه ۹۸ به تمام نشریات اعلام شد که درصورت دریافت کاغذ با ارز دولتی، با مراجعه به سامانه جامع، فرم خوداظهاری دریافت کاغذ را تکمیل نمایند تا میزان کاغذ توزیع شده با کاغذ دریافتی نشریات تطبیق داده شود که اگر سهمیه اختصاص یافته به هردلیل دریافت نشده، از توزیع کنندگان مطالبه شود و در صورت مغایرت فهرست‌های اعلامی و اقدامی، برخورد مقتضی صورت گیرد تا کمترین ابهامی در خصوص میزان کاغذ توزیع شده باقی نماند. هم اکنون بر اساس اطلاعات درج شده در سامانه، میزان کاغذ تحویل شده ۸۴۰ نشریه با میزان اعلام شده توسط واردکننده ها برابر است. ۴۴۵ نشریه نیز علیرغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر (سه بار ارسال پیامک و یک بار تماس تلفنی)، اظهارنامه را تکمیل نکرده اند.

۴. طبق اعلام قبلی، هرنوع توزیع کاغذ از مهرماه منوط به خود اظهاری دقیق و راستی آزمایی دوره‌های پیشین بوده و نشریاتی که خوداظهاری نداشته‌اند، در فهرست دریافت کاغذ قرار نخواهند گرفت.

۵.کاغذ نوبت سوم نشریات نیز طی هفته جاری به ترتیب اولویت در اختیار آنها قرارخواهد گرفت.

ب) یارانه مطبوعات

۱. درخصوص توزیع یارانه مطبوعات در سال ۹۸، ابتدا پیش‌نویس شیوه‌نامه جدید محاسبه یارانه در معرض افکار عمومی قرارگرفت و علاوه بر آن، جلسه هم‌اندیشی با حضور ۸۰ تن از مدیران مسئول رسانه‌ها برگزار شد، همزمان این پیش‌نویس برای تشکل‌های مدیریتی صنفی در سراسرکشور، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها و برخی کارشناسان و اساتید ارتباطات، جهت اخذ نظرات ارسال شد. پس از دریافت نظرات در مورد پیش‌نویس مذکور، جلسه‌ای با حضور مدیران ۱۰ تشکل‌ مدیریتی صنفی برگزار شد. در جمع بندی نهایی با مشورت مدیران این تشکل‌ها مقرر شد که یارانه شش ماه اول سال۹۸ توسط کارشناسان اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی با راستی آزمایی مجدد و مطابق سنوات گذشته، محاسبه و تخصیص داده شود که این امر طی هفته آینده به اتمام خواهد رسید.

۲. در نشست مذکور، نمایندگان ۱۰ تشکل مدیریتی صنفی به اتفاق، اعلام کردند مخالفتی با اصل پیش‌نویس شیوه‌نامه ندارند اما در مورد جزییات نظراتی دارند که مقرر شد طی چند نشست، همفکری و نسخه نهایی تهیه و اعلام عمومی شود. جلسات درحال برگزاری و نتیجه نهایی اعلام خواهد شد تا ازاین پس، محاسبه یارانه مطبوعات بر اساس شیوه‌نامه جدید انجام شود.

۳. مطابق ماده ۱۴ آیین نامه نحوه پرداخت یارانه مصوب سال ۸۸ که در آن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است عملکرد مالی، عملیاتی خود را هر سال به هیات وزیران گزارش نماید، تمام رسانه‌هایی که از این پس یارانه دریافت می‌کنند، موظف می‌شوند گزارش هزینه‌کرد یارانه دریافتی را به معاونت مطبوعاتی اعلام نمایند تا اجرای قانون محقق شود .

۴. در مورد راستی آزمایی چاپ نشریات، مطابق قوانین بالادستی، قواعد اعلام وصول و سامانه جامع رسانه‌ها اقدام شده و در اینده نیز با همه ظرفیت ممکن اقدام خواهد شد. با این حال، معاونت مطبوعاتی همواره از هرنوع اطلاعاتی که بتواند به راستی آزمایی کمک کند، استقبال می کند؛ لذا ضمن آمادگی برای دریافت اطلاعات مستند توصیه می‌شود از هرگونه گمانه‌زنی غیرمستند خودداری شود. اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی نیز آمادگی کامل برای بررسی و پاسخگویی به هر ادعا را بصورت مستند دارد؛ مراجعه حضوری، مکاتبه و تماس تلفنی با اداره حمایت (۸۴۰۹۵۱۵۰ و ۸۴۰۹۵۱۶۶) از جمله راه‌های ارتباطی برای پاسخ به سوالات و دریافت اطلاعات باشد.