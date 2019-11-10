به گزارش خبرگزاری مهر، رویای کاغذی امشب یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ به خوانش و معرفی کتاب «از نیستان و… دیگرستان» نوشته سیدمهدی شجاعی که توسط انتشارات نیستان به بازار عرضه شده اختصاص دارد.

این مجموعه شامل ۱۴ داستان از جمله «سانتاماریا»، «ماه جبین»، «پارک دانشجو» و... است که داستان‌های این کتاب از این حیث برای مخاطبان قابل توجه به شمار می‌روند که حاصل عزم نویسنده در بیان نقد تند و گزنده از انحرافات اخلاقی جامعه پیرامونش ‌است. جامعه‌ای که – پس از هشت سال جنگ و در بحبوحه دوران سازندگی- با وادادگی فرهنگی و بی‌توجهی به توسعه همه جانبه آن و توجه به زیرساخت‌های متناسب با آن، در کنار توسعه و بها دادن به اقتصاد؛ در حال شکل گرفتن بود.

رویای کاغذی برنامه‌ای از گروه کتاب رادیو فرهنگ است که هر شب ساعت ۲۳:۴۵ به بازخوانی قطعه‌ای از یک کتاب شامل داستان کوتاه، رمان و شعر از آثار شاخصی که با استقبال مخاطبان روبه‌رو شده‌اند و پر تیراژ بوده‌اند، اختصاص دارد.

«رویای کاغذی» با اجرای راضیه گردکاهد، تهیه کنندگی الهه بیات و نویسندگی مریم بیانی برروی موج اف ام ردیف ۱۰۶مگاهرتز از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.