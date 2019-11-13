مشکلات تولید دارو با ارز آزاد/ فروش دارو با جایزه و تخفیف

عرفان شاکری، در گفتگو با خبرنگار مهر، به موضوع آزاد شدن ارز تولید دارو اشاره کرد و افزود: همیشه شوک نرخ ارز، صد درصد در بازار تاثیر گذار است و خیلی ها از این بابت متضرر می شوند.

وی ادامه داد: اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یا آزاد، بستگی به نوع نگرش و تجارت و فعالیت های اقتصادی دارد که صورت می گیرد.

شاکری با اشاره به تبعات آزاد شدن ارز تولید دارو، گفت: ارز دارو چه نیمایی چه آزاد، در هر صورت دولت را تحت فشار قرار می دهد و مجبور شود سهم بیمه ها را پرداخت کند. این در حالی است که مردم و بیماران، فشارها را تحمل می کنند.

وی در عین حال تولید دارو با ارز آزاد را، باعث حذف رانت و فساد دانست و افزود: شاید تولید دارو با استفاده از ارز آزاد بتواند رانت ها و مفاسد را حذف کند، اما، فشار بر روی دولت خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران-امارات، ادامه داد: تامین هزینه داروهای خاص برای بیمه ها سنگین است و اگر داروهای بیماری های خاص بخواهد با ارز آزاد تولید شود، بیمه ها برای پرداخت مابه التفاوت قیمت واقعی دارو، با مشکل مواجه خواهند شد.

شاکری افزود: در حال حاضر و به دنبال سیاست های جدید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، شاهد برقراری عدالت بر روی برخی از برنامه های دارویی و واردات دارو هستیم. اما اینکه قرار باشد با آزاد شدن ارز تولید دارو، شاهد تاثیر چندانی در بهبود وضعیت صنعت داروسازی کشور باشیم، بعید به نظر می رسد.

وی با اشاره به فرمول های پیچیده بازار دارویی کشور، گفت: الان هم دولت در تامین نقدینگی صنعت داروسازی دچار مشکل است و شاهد هستیم که بخش خصوصی به جای دولت، این هزینه ها را تامین می کند.

شاکری با انتقاد از روند برنامه ریزی برای تولید دارو در کشور، افزود: متاسفانه شاهد هستیم که برای تولید برخی اقلام دارویی چند شرکت داروسازی فعال هستند و یک محصول دارای ۱۵ تولید کننده است و در مقابل، یک محصول هم یک تولید کننده دارد.

وی ادامه داد: بروز این وضعیت موجب می شود برای آن دسته از داروهایی که چند تولید کننده دارد، رقابت معکوس شکل بگیرد و شرکت های دارویی مجبور شوند برای فروش محصولات خود، جایزه و تخفیف بدهند.

شاکری گفت: برنامه ما باید به گونه ای باشد که برای داروهای معمولی بیشتر از نیاز کشور تولید نداشته باشیم و در مقابل، ظرفیت صنعت را به سمت و سوی تولید داروهایی با تکنولوژی بالا ببریم.