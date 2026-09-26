تمدید مهلت پرداخت مالیات صاحبان مشاغل خودرویی تا ۳۰ آبان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا برهانی‌نیا، مدیرکل امور مالیاتی استان البرز، اظهار کرد: مهلت پرداخت مالیات مقطوع عملکرد صاحبان مشاغل خودرویی با استناد به تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تسهیل امور مؤدیان تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم در پی دستورالعمل شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۵۰۴ مورخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ درباره تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۴۰۵ صاحبان مشاغل خودرویی اتخاذ شده است.

تمدید مهلت برای تسهیل امور مؤدیان

مدیرکل امور مالیاتی استان البرز ادامه داد: بر اساس مصوبه مراجع قانونی، مهلت مقرر در بند (۹) دستورالعمل مربوط به تعیین مالیات مقطوع صاحبان مشاغل خودرویی تا تاریخ ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

برهانی‌نیا تأکید کرد: صاحبان مشاغل خودرویی مشمول این دستورالعمل می‌توانند تا پایان مهلت تعیین‌شده نسبت به پرداخت مالیات مقطوع عملکرد خود اقدام کنند.