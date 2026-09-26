به گزارش خبرنگار مهر، میرحسن رحیمی فرماندار سرپلذهاب ظهر شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس با فرمانده و جانشین سپاه ناحیه این شهرستان دیدار و درباره ضرورت پاسداشت ارزشهای دفاع مقدس گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای بازخوانی رشادتها و فداکاریهای رزمندگان و انتقال ارزشهای آن دوران به نسل جوان است.
فرماندار سرپلذهاب افزود: تبیین فرهنگ ایثار، مقاومت و فداکاری باید با جدیت دنبال شود تا نسلهای جدید با حماسهها و جانفشانیهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.
رحیمی با اشاره به نقش سپاه و نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور گفت: وحدت و همدلی میان نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای اجرایی، زمینه ارائه خدمات بهتر به مردم و تقویت امنیت و آرامش جامعه را فراهم میکند.
در ادامه این دیدار، سرهنگ مجتبی کاکایی فرمانده سپاه ناحیه سرپلذهاب نیز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: دفاع مقدس یکی از مقاطع پرافتخار تاریخ انقلاب اسلامی است که ملت ایران با اتکا به ایمان، وحدت و روحیه ایثار و مقاومت در برابر دشمنان ایستادگی کرد.
وی افزود: تبیین دستاوردها و ارزشهای دفاع مقدس و انتقال فرهنگ جهاد و شهادت به نسلهای آینده از ضرورتهای امروز است و سپاه در کنار سایر دستگاهها برای اجرای برنامههای هفته دفاع مقدس تلاش خواهد کرد.
در این دیدار، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری، بخشدار مرکزی و مسئول حراست فرمانداری سرپلذهاب نیز حضور داشتند.
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