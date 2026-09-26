مومنی: جانفدا فرصتی برای همدلی مردم البرز است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ سیدمیثم مومنی، دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز، در جلسه هماهنگی برگزاری همایش بزرگ ۱۱۰ هزار نفری «جان‌فدایان» استان، که با حضور استاندار البرز و مسئولین استانی برگزار شد، گفت: البرز در حوزه سازماندهی نیروهای مردمی از استان‌های پیشگام بوده و تجربیات آن می‌تواند در برنامه‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: فعالیت‌های سازماندهی نیروهای مردمی در البرز پیش از شکل‌گیری طرح ملی «جان‌فدا» آغاز شد و این ظرفیت‌ها در جریان جنگ اخیر نیز فعال شدند.

مومنی با اشاره به برنامه آموزش و سازماندهی هزار گردان مردمی در کشور اظهار کرد: البرز از تجربه عملی و ظرفیت آماده‌ای برخوردار است و بخشی از این ظرفیت طی ماه‌های گذشته شکل گرفته و آموزش‌های لازم نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: فرصت‌ها، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف و فرآیندهای اجرایی این تجربه در البرز بررسی و تجربه‌نگاری شده و می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های ملی مورد استفاده قرار گیرد.

دبیرکل سازمان ساماندهی نیروهای مردمی استان البرز با اشاره به ظرفیت شهرستان‌های استان گفت: البرز در برخی حوزه‌ها پیشگام بوده، اما در معرفی دستاوردها و ظرفیت‌های استان در سطح ملی به اندازه کافی عمل نشده است.

«جان‌فدا» فراتر از یک رزمایش

مومنی «جان‌فدا» را فرصتی برای تقویت همدلی و هم‌افزایی اجتماعی دانست و گفت: این برنامه را صرفاً یک رزمایش یا اجتماع نمی‌دانیم، بلکه فرصتی برای کنار هم قرار گرفتن گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و استفاده از ظرفیت همه مردم استان است.

وی بر ضرورت همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مردمی برای اجرای این برنامه تأکید کرد و افزود: باید با نگاه هم‌افزایی و پرهیز از فعالیت‌های جزیره‌ای، ظرفیت‌های استان را در کنار یکدیگر قرار دهیم.

پیش‌بینی یک رویداد ویژه در البرز

مومنی خاطرنشان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همراهی مدیران استان، پیش‌بینی می‌کنیم روز جمعه شاهد شکل‌گیری یک رویداد ویژه و کم‌نظیر در استان البرز باشیم.