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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

پیام تسلیت اسماعیلی به حجت‌الاسلام‌ ناطق نوری

پیام تسلیت اسماعیلی به حجت‌الاسلام‌ ناطق نوری

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور در پیامی به حجت‌الاسلام‌ ناطق نوری تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، در پیامی درگذشت احمد ناطق نوری را به حجت‌الاسلام‌ ناطق نوری، تسلیت گفت.

متن پیام اسماعیلی به این شرح است:

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبر ناطق نوری

سلام علیکم؛

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند عزوجل برای حضرت عالی و دیگر بازماندگان صبر، شکیبایی و طول عمر همراه با عزت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی خواستارم.

کد مطلب 6959088
رامین عبداله شاهی

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