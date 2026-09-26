به گزارش خبرگزاری مهر، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، در پیامی درگذشت احمد ناطق نوری را به حجت‌الاسلام‌ ناطق نوری، تسلیت گفت.

متن پیام اسماعیلی به این شرح است:

وَبَشِّرِ الصَّابرِینَ الَّذینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَهٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی اکبر ناطق نوری

سلام علیکم؛

با نهایت تاسف و تاثر، درگذشت برادر گرامیتان را به شما و خانواده محترم، تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند عزوجل برای حضرت عالی و دیگر بازماندگان صبر، شکیبایی و طول عمر همراه با عزت و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت الهی خواستارم.