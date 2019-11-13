سند دانشگاه نسل سوم برای همه دانشگاه های کشور تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، عبدالرضا باقری در هفتمین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و مراکز پژوهشی با بیان اینکه ابتدا ما باید خود را به جامعه بشناسانیم تا جامعه نیز با شناختن کامل محصولات، دستاوردها و اهداف عملکرد دانشگاهها و مراکز پژوهشی، همکاری با این مراکز را بپذیرد، اظهار داشت: این بدان معنی است که وقتی وارد وب سایت یک مرکز علمی میشوید اولاً اطلاعات بهروز باشند و دیگر اینکه خواننده از تمام اطلاعات آن مرکز مطلع شود که در این زمینه میتوان از متخصصان ITاستفاده کرد.
قائممقام وزیر علوم بابیان اینکه تحریمهایی که علیه کشورمان صورت گرفته است فرصتی مناسب برای دانشگاهها و مراکز پژوهشی پیش آورده تا در حل مسائل کشور حضوری جدی داشته و تواناییهای خود را نشان دهند، گفت: دانشگاهها و مراکز پژوهشی میتوانند طرحهای فناورانه خود را با اعلام مشخصات کامل تهیهکرده و اطلاعرسانی کنند. وقتی همه این اطلاعات در کنار یکدیگر قرار بگیرند مشخص میشود که این مراکز علمی در این زمینه به چه میزان فعال بودهاند و همچنین این اطلاعات را میتوان بهعنوان عملکرد مراکز آموزش عالی در خصوص تقویت ارتباط با بخش صنعت ارائه داد.
وی افزود: در چهل سال گذشته آموزش عالی کشور در تربیت و تأمین نیروی انسانی در سطوح مختلف توفیقات فراوانی داشته و در اواخر دهه هفتاد با ورود جدیتر به حوزههای پژوهشی دستاوردهای خوبی داشتیم که از آن جمله میتوان به حضور موفق در عرصههای بینالمللی، افزایش مقالات بینالمللی و افزایش دانشمندان پر استناد در سطح جهانی اشاره کرد.
باقری گفت: در حال حاضر ایجاد و قدم نهادن در توسعه دانشگاههای نسل سوم، کارآفرین و ارزشآفرین در کشور مطرح است که در این راستا ارائه خدمات بیشتر به جامعه از طریق آموزش عالی مورد مطالبه قرار گرفته است.
قائممقام وزیر علوم بابیان اینکه در همین راستا درصدد هستیم سند دانشگاه نسل سوم را با استفاده از مفاهیم و ادبیاتی مشترک برای همه دانشگاههای کشور تدوین و تنظیم کنیم، گفت: بخشی از مفاد این سند در خصوص حوزه ارتباط با صنعت است و شما به عنوان مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها مسئولیت مهمی بر عهده دارید که باید آن را جدی بگیرید.
باقری در ادامه گفت: در دهه هفتاد هدف ما این بود که در سطح بینالمللی مقالات و پیشرفتهای پژوهشی داشته باشیم که هماکنون شاهد آن هستیم. در بحث ارتباط با صنعت هم حرکاتمان تدریجی خواهد بود ولی مهم این است که مسیر را درست طی کنیم تا بالاخره به هدف مورد نظرمان برسیم.
وی با بیان اینکه یکی از موارد مهم در ایجاد دانشگاه کارآفرین، فراهم کردن ابزار و لوازم آن و جهتگیری صحیح درراه رسیدن به این نوع دانشگاه است، گفت: در این راستا در دو سال گذشته در وزارت علوم برنامهریزیهای مناسبی صورت گرفته که از آن جمله میتوان به انتخاب مدیران شایسته در این زمینه، ایجاد تحولات جدی در سیاستگذاریها، واگذاری اختیارات و تدوین راه ورود به این حیطه اشاره کرد که انشاءالله نتایج مطلوب آن را در آینده نزدیک شاهد خواهیم بود.
قائممقام وزیر علوم بابیان اینکه ما ابتدا باید خودمان را قبول داشته باشیم تا دیگران نیز ما را قبول کنند، گفت: یکی از اقدامات مناسب در برخی استانها این بود که در مجاورت نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی استان، نمایشگاه تقاضامحوری از دانشگاهها هم برپا بود تا بخش خصوصی و صنعت، مواردی را که میخواهند با دانشگاهها در میان بگذارند که نهایتاً منجر به عقد قرارداد همکاری هم میشود.
وی افزود: اقدام دیگر درخصوص تقویت ارتباط دانشگاه و جامعه این بود که برخی از استاندارها، معاونان پژوهشی دانشگاه محل خود را بهعنوان مشاور پژوهشی خود انتخاب کردهاند. این انتخاب موجب میشود که مدیران محلی و صنایع استان با مشاور استاندار همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند.
باقری در ادامه تصریح کرد: اقدام دیگر در این خصوص، شناسایی افراد باتجربه در بخش صنعت و دعوت آنها به دانشگاه جهت انجام همکاریهای مشترک در کنار همکاران دانشگاهی است. البته باید سازوکار مناسبی در این خصوص تهیه شود تا این همکاریها به بهترین نحو صورت گیرد.
رئیس مرکز هیئتهای امنا و هیئت ممیزه مرکزی وزارت علوم بابیان اینکه انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیئتعلمی در بخش صنعت نیز یکی دیگر از موارد تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت است، گفت: دانشگاهها و مراکز پژوهشی باید این طرح را جدی بگیرند و اعضای هیئتعلمی پیمانی را که طبق آییننامه باید شش ماه در مراکز صنعتی دوره بگذرانند، به مراکز صنعتی مهم بفرستند و دقت شود در این راستا تا همکاریهای مشترک و مطلوبی صورت گیرد که در این صورت عضو هیئتعلمی همکار بخش صنعت میتواند در آینده نیز با این مراکز که آشنایی دارد همکاری مستمری داشته باشد.
باقری افزود: موضوع مهم در خصوص انجام پروژههای ارتباط با صنعت، دقت نظر در نحوه اجرای طرحهای کارفرمایی است و ما این کار را نباید تا روز آخر رها کنیم. باید مکانیسمی در دانشگاهها تعبیه شود تا توانمندیهای فردمعرفی شده به بخش صنعت ارزیابی و از عملکردش گزارش گرفته شود زیرا یک تجربه ناموفق میتواند ارتباط با بخش صنعت را قطع کند و انجام این طرح باید طوری پیش برود که نظر کارفرما تأمین شود.
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