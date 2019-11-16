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۲۵ آبان ۱۳۹۸، ۹:۲۱

دستورکار صحن علنی مجلس؛

«حجتی» و «اردکانیان» به مجلس می‌روند/ ادامه رسیدگی به لایحه تجارت

«حجتی» و «اردکانیان» به مجلس می‌روند/ ادامه رسیدگی به لایحه تجارت

وزرای کشاورزی و نیرو هفته جاری جهت پاسخ به سوالات نمایندگان در مجلس حاضر می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (در دو نوبت صبح و عصر)، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری جلسه علنی دارد که دستور کار این جلسات به شرح زیر است:

- بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی

- رسیدگی به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

- بررسی لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- بررسی لایحه تجارت (کتاب اول-قراردادهای تجارتی و کتاب دوم-اسناد تجارتی)

- بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی

- بررسی طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

- رسیدگی به لایحه عضویت ایران در شرکت بین‌المللی نقدینگی اسلامی

- بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور

- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس

- رسیدگی به طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما

- بررسی طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی ارتش

- رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاه‌های اجرایی

- بررسی لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

- رسیدگی به لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار

- بررسی دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد شرکت‌های دانش بنیان و نوآورانه

- بررسی سوالات ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر و احد آزادی‌خواه نماینده ملایر از وزیر جهاد کشاورزی

- رسیدگی به سوالات محمدمهدی برومندی نماینده مرودشت و محمدرضا ملکشاهی راد نماینده خرم‌آباد از وزیر نیرو

- بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد آسیب‌شناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاه‌های متولی در اجرای قانون انتخابات

- بررسی گزارش کیمسیون عمران در مورد مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامدهای سیلاب‌های اخیر کشور

- بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخ‌های صحرایی به عرصه‌های طبیعی و اراضی کشاورزی کشور

- رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر

- بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد اجرای موادی از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان

- بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام

- انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون آموزش و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) به عنوان ناظر بر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی

- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به عنوان عضو ناظر شورای فقهی

کد مطلب 4773148
زهرا علیدادی

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