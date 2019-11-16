به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (در دو نوبت صبح و عصر)، دوشنبه و سهشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد که دستور کار این جلسات به شرح زیر است:
- بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانکهای تجاری غیردولتی
- رسیدگی به لایحه دو فوریتی درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها
- بررسی لایحه اصلاح مواد ۲۰ تا ۲۳ قانون برنامه سوم توسعه، تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- بررسی لایحه تجارت (کتاب اول-قراردادهای تجارتی و کتاب دوم-اسناد تجارتی)
- بررسی لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی
- بررسی طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی
- رسیدگی به لایحه عضویت ایران در شرکت بینالمللی نقدینگی اسلامی
- بررسی طرح الزامات اجرایی توزیع و عرضه سوخت و CNG در کشور
- بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۹۸ قانون آییننامه داخلی مجلس
- رسیدگی به طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما
- بررسی طرح اصلاح بند ل ماده ۲۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
- بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش
- رسیدگی به لایحه نحوه پرداخت هزینه دادرسی دستگاههای اجرایی
- بررسی لایحه استفساریه تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
- رسیدگی به لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار
- بررسی دستاوردها و مشکلات حوزه اقتصاد شرکتهای دانش بنیان و نوآورانه
- بررسی سوالات ولی ملکی نماینده مشکینشهر و احد آزادیخواه نماینده ملایر از وزیر جهاد کشاورزی
- رسیدگی به سوالات محمدمهدی برومندی نماینده مرودشت و محمدرضا ملکشاهی راد نماینده خرمآباد از وزیر نیرو
- بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد آسیبشناسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و بررسی طرز کار دستگاههای متولی در اجرای قانون انتخابات
- بررسی گزارش کیمسیون عمران در مورد مغایرت آییننامههای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
- رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامدهای سیلابهای اخیر کشور
- بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد عملکرد دستگاههای اجرایی برای مقابله با مخاطرات ناشی از هجوم ملخهای صحرایی به عرصههای طبیعی و اراضی کشاورزی کشور
- رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر
- بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مورد اجرای موادی از قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
- بررسی گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد استانداری کردستان
- بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی از روند اجرای برجام
- انتخاب سه نفر از نمایندگان مجلس به عنوان عضو شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
- انتخاب دو نفر از نمایندگان مجلس (یک نفر از کمیسیون آموزش و یک نفر از کمیسیون اجتماعی) به عنوان ناظر بر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفهای و مهارتی
- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به عنوان عضو ناظر شورای فقهی
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