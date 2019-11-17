پوکی استخوان و مشکلات ناشی از آن

خبرگزاری مهر؛گروه سلامت_فاطمه میرزاجعفری: پوکی استخوان بیماری شایعی است که باعث ضعیف شدن استخوان ها شده و خطر شکستگی استخوان ها را افزایش می دهد پوکی استخوان یا استئوپروز طبق تعریف انجمن ملی بهداشت، یک اختلال اسکلتی است که بیشتر در دوران کهنسالی بروز می کند و ویژگی بارز آن کاهش استحکام استخوان بوده که فرد را درمعرض خطر شکستگی قرار می دهد.

زمانیکه شما دچار پوکی استخوان هستید با افتادن های عادی، ضربه های معمولی و یا در مراحل شدید حتی با یک سرفه ممکن است استخوان های شما بشکند. شکستگی های مربوط به پوکی استخوان معمولا در لگن، مچ دست و ستون فقرات رخ می دهد. به طور معمول پوکی استخوان زنان و مردان را در بر می گیرد، اما زنان پس از سن یائسگی در خطر بیشتری برای ابتلا به این بیماری هستند. داروها، رژیم غذایی سالم و ورزش می تواند در پیشگیری و درمان این بیماری کمک نمایند.

دلایل ابتلا به پوکی استخوان

به طور کلی پوکی استخوان زمانی رخ می دهد که تولید استخوان های جدید با مرگ استخوان های قدیمی برابر نیست؛ دراین حالت تراکم استخوانی شما کاهش پیدا کرده و این عارضه بروز پیدا می کند عواملی از جمله تغییرات سطح هورمونی، تغذیه نامناسب، مصرف داروهایی با پایه استروئیدی و سبک زندگی نادرست از جمله عواملی هستند که منجر به بروز این عارضه می شوند.



علائم پوکی استخوان

پوکی استخوان معمولا در مراحل اولیه علامت خاصی ندارد و علائم آن به مرور زمان خود را بروز می دهند بعضی از علائم شایع پوکی استخوان شامل درد مفاصل، مشکل در ایستادن، مشکل در راست نشستن، کوتاه شدن قد در گذر زمان و شکستگی استخوان ها است لازم به ذکر است؛ پوکی استخوان به تنهایی دردناک نیست اما شکستگی که به واسطه آن در استخوان ها پیش می آید دردناک است.



زنان بیشتر از مردان در معرض پوکی استخوان اند

دکتر علیرضا غزنوی، فوق تخصص ارتوپدی و جراح مفاصل درخصوص پوکی استخوان و علت بروز این عارضه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: پوکی استخوان یا استئوپروز اکثرا در افراد مسن رخ می دهد. خانم ها پس از دوران یائسگی به دلیل اختلالات هورمونی (کاهش سطح هورمون استروژن) به تدریج منجر به پوکی استخوان می شوند.

این فوق تخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه قبل از شروع یائسگی و بروز علائم پوکی استخوان می توان آن را کنترل کرد اظهار داشت: مصرف داروهایی مانند کلسیم، ویتامین D، دی فسفونات ها و داروهای کنترل کننده هورمون های زنانه نقش مهمی در عدم بروز پوکی استخوان دارند. علاوه برآن انجام آزمایشات متعدد و مکرر تراکم استخوان نیز برای افراد مبتلا به این عارضه بسیار ضروری است.

پوکی استخوان آقایان باید جدی گرفته شود

وی در ادامه بیان کرد: افرادی که به واسطه بعضی از بیماری های خاص مانند، آرتریت روماتوئید مجبور به مصرف داروهایی از قبیل کورتون ها هستند بیشتر از سایر افراد در معرض ابتلا به پوکی استخوان هستند، بنابراین نیازمند مراقبت های بیشتری نیز هستند.

غزنوی با اشاره به اینکه پوکی استخوان در آقایان نیز باید جدی گرفته شود گفت: هر دو جنس آقایان و خانم به یک میزان در معرض ابتلا به این بیماری هستند با این تفاوت که طبق مطالب فوق خانم ها به دلیل تداخلات هورمونی بیشتر از آقایان در معرض اند اما پوکی استخوان در آقایان نیز باید جدی گرفته شود.

نقش عدم تحرک در بروز پوکی استخوانی

این فوق تخصص ارتوپدی در خصوص عواملی که منجر به بروز این عارضه در مردان و زنان می شود نیز چنین گفت: عواملی از جمله عدم تحرک منجر به ایجاد پوکی استخوان به خصوص در ناحیه لگن می شود. از همین رو افرادی که مستعد پوکی استخوان هستند از بروز کارهایی که ممکن است به نشانه تهدیدی برای شکستگی استخوان ها باشد باید خودداری کنند.

راه های جلوگیری از بروز پوکی استخوان

وی در خصوص مراقبت های لازم جهت جلوگیری از بروز این بیماری نیز چنین گفت: افرادی که زمینه بیماری های مختلفی از جمله آرتریت روماتوئید را دارند باید به طور مرتب اقدام به انجام آزمایشات مکرر کرده و چناچه زمینه بیماری را ندارند خانم ها قبل از شروع یائسگی و آقایان بالای ۶۰ سال نیاز به پیگیری و مراقبت دارند.



غزنوی در آخر بیان کرد: مصرف مکمل هایی شامل کلسیم و ویتامین D که منجر به نرمی استخوان نیز می شوند برای جلوگیری از بروز پوکی استخوان بسیار مناسب است آفتاب نیز به عنوان منبع بسیار خوب و کافی ویتامینD است البته بهره مندی از این منبع در شهرهای شلوغ امکان پذیر نیست اما مصرف مکمل های دارویی بسیار مفید است.

