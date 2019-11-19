روستاها باید محور توسعه کشور باشند

به گزارش خبرنگار مهر، هدایت الله جمالی پور روز سه شنبه در همایش دهیاران استان که با حضور جندقیان معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در سالن اجتماعات استانداری قزوین برگزار شد، اظهار کرد: به توسعه روستایی علاقمندیم زیرا روستا ظرفیت بزرگی است و می تواند محور توسعه کشور قرار گیرد و غفلت از آن مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می کند.

وی افزود: انسان های شهری مصرف زده هستند و روستایی تولید کننده و هم فرش، نان، گلیم، لبنیات و میوه از تولیدات روستایی است که نیاز شهرنشینان را هم تامین می کند.

جمالی پور بیان کرد: اما امروز متاسفانه روستایی ها نیز مصرف زده شده اند و منتظرند نان و ماست و شیر و میوه را از شهر برایشان بیاورند و امروز روستایی به جای آن که تولید کننده باشد مصرف کننده شده است.

وی تصریح کرد: روستای مولد موجب ایجاد شهر مولد و انسان مولد شده و به توسعه کمک می کند هنر ما باید مولد کردن روستا باشد و دهیاران بتوانند نقش تولید را در حوزه ملی و محلی ارتقا بخشند.

جمالی پور گفت: روستا باید نقش جدی در اداره خود را پیدا کند زیرا هر چقدر روستا مستقل باشد ما می توانیم منابع آزاد شده را در کارهای مهم عمرانی و توسعه کشور هزینه کنیم.

وی بیان کرد: ‌نباید بگذاریم فرصت توسعه و اشتغال از کشور گرفته شود زیرا همه ما در فرآیند توسعه نقش داریم و باید بتوانیم این چرخه را اصلاح کنیم.

جمالی پور افزود: در حوزه انرژی هزاران میلیارد تومان از پول مردم که باید در عمران هزینه شود برای بنزین و رفت و آمد خودروها هزینه شده است که امروز این قیمت تعدیل شده که شاید عده ای فشار بیشتری تحمل کنند که دولت باید کمک کند اما لازم است هزینه های اضافی را کم کنیم و به جای یارانه نان، آب و برق و سوخت آن را در عمران و توسعه هزینه کنیم.

استاندار قزوین بیان کرد: امروز بررسی کنیم و ببینیم چقدر نان را دور می ریزیم اگر دنبال رفاه نسبی توسعه هستیم به جای این که همدیگر را تحریک کنیم روی منافع ملی باید اتفاق نظر داشته باشیم.

وی با اشاره به حوادث اخیر در کشور اظهار داشت: موضوع سوخت داشت به یک سوژه دشمن تبدیل می شد و با هدایت بیرونی میلیاردها تومان خسارت به بیت المال وارد شد چون عده ای حرف هایی زدند تا دشمن میدان داری کند.

استاندار قزوین گفت: این که طرحی نقد شود منطقی است اما نباید دچار تفرقه شویم و لازم است نظر کارشناسی پذیرفته شود و اختلاف سلیقه را کنار بگذاریم و به خرد جمعی احترام بگذاریم زیرا فرصت اندک و راه درازی در پیش داریم و باید اختلافات را کنار بگذاریم وقتی دشمن حتی همسایگان را علیه ما تحریک کرده مراقب باشیم و وحدت خود را از دست ندهیم.

جمالی پور بیان کرد: دشمنان طراحی کرده اند که جمهوری اسلامی را ساقط کنند و میلیاردها دلار هزینه کرده اند و ما به جای چنگ انداختن در صورت یکدیگر باید با هم باشیم زیرا هر جا اختلاف مردم و مسئولان گسترش یافته دشمنان جسورتر شده اند و نقشه کشیده اند و دیدید در همین دو روز آسیب جدی وارد کردند.

وی افزود: اگر بخواهیم آینده کشور را رقم بزنیم راه توسعه یافتگی در وحدت و انسجام است زیرا ایران اسلامی ژئوپلوتیک ارزشمندی دارد، چهار فصل است جذابیت گردشگری دارد و ما می توانیم با بهره گیری از ظرفیت های موجود به توسعه یافتگی برسیم.

جمالی پور گفت: اگر دهیار بخواهد روستایش آباد، کارآفرین، توسعه یافته و با درآمد شود باید محور توسعه قرار گیرد و برای این که خیلی از مشکلات حل شود باید کارآفرینی جدی گرفته شود و تولید به روستا بازگردد و از روستاییان حمایت کنیم تا مهاجرت معکوس صورت گیرد.

وی افزود: تعهد و عمل به قانون و دوری از رفتار سلیقه ای رمز موفقیت در کار است زیرا قانون حتی اگر مشکل داشته باشد راهگشاست.

جمالی پور تصریح کرد: دهیاران سرمایه های کشور هستند و باید قانون را محور کار خود قرار دهند زیرا بی توجهی به قانون مشکل ساز است.

وی گفت: حتما از موازی کاری و دخالت دستگاهها در امور روستاها جلوگیری می کنیم و این موضوع حل خواهد شد، اگر زمینی در روستاها فروخته می شود باید در همان روستا هزینه شود قرار نیست منبع درامد سایر دستگاهها شود.

وی اصلاح ساختار دهیاری ها را ضروری دانست و اظهار داشت: آنچه در حاشیه نشینی با آن مواجهیم ناشی از بی توجهی به حوزه روستاهاست که باید جبران شود.

استاندار قزوین گفت: ایران نیروهای نخبه و با دانش زیادی دارد اما کار مشارکتی بلد نیستیم و از این ظرفیت بخوبی استفاده نمی کنیم لذا هزینه های زبادی را متحمل شده ایم.

وی تصریح کرد: باید به حرف مردم گوش کنیم دفاتر ما به روی مردم باز باشد حتی اگر خلاف بگویند به آن توجه کنیم زیرا وظیفه ای جز خدمت به مردم نداریم.