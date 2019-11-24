کشف نقطه ای از زمین که حیات ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، حیات در محیط های عجیبی روی زمین از صحرای خشک گرفته تا مناطق یخ زده و نقاط بسیار گرم و دریچه های ورود مواد سمی در کف اقیانوس وجود دارد.

اما دانشمندان مکانی در اتیوپی را کشف کرده اند که حیات به هیچ وجه در آن وجود ندارد. محققان برخلاف تحقیقات قبلی آزمایش های متعددی روی این نقطه از زمین انجام دادند و هیچ اثری از حیات حتی میکروارگانیسم ها در آن نیافتند. منطقه مذکور که «دالول»(Dallol) نام دارد، یکی از عجیب ترین محیط های زمین است. محیط این منطقه بسیار گرم، شور و اسیدی است. دریاچه های موجود در دالول تا دهانه های آتشفشانی کشیده می شوند که مملو از نمک، گازهای سمی و آب های جوشان ( به دلیل فعالیت های هیدروترمال) است.

حتی طی روزهای زمستانی دمای هوا از ۱۱۳ درجه فارنهایت بیشتر است. PH برخی چاله های نمکی و اسیدی منطقه حتی منفی است.

نتایج این تحقیقات در ژورنال Nature Ecology & Evolution منتشر شده است. لوپز گارسیا مولف ارشد این پژوهش و یکی از محققان مرکز تحقیقات علمی فرانسه دراین باره می گوید: ما نسبت به تحقیقات پیشین، نمونه های بیشتری را تحلیل کردیم و به این نتیجه رسیدیم که هیچ گونه حیات میکروبی در این چاله های نمکی ، اسیدی و داغ یا دریاچه های مملو از منیزیم منطقه وجود ندارد.

اما خارج از این دریاچه ها اوضاع فرق می کند. او در این باره می گوید: تنوع وسیعی از باکتری آرکی هالوفیل( نوعی از میکروارگانیسم های اولیه نمک دوست) در صحرا و دره های نمکی منطقه هیدروترمال وجود دارد. اما این میکروارگانیسم ها در دریاچه های هایپراسید و هایپر نمکی و همچنین دریاچه های سیاه و زرد دالول وجود ندارد. در این دریاچه ها منیزیم وجود دارد. تمام این موارد نشان می دهند دلیل پراکندگی میکروبی در منطقه باد و بازدیدکنندگان انسانی است.

محققان توال ژنتیکی عظیمی در این منطقه انجام دادند و هرگونه میکروارگانیسمی را بررسی کردند.