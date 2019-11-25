به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موادی از لایحه تجارت را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده ۳۸۶، براتدهنده، ظهرنویس و ضامن در برابر دارنده نسبت به قبول برات مسؤولیت تضامنی دارند. اشخاص مذکور میتوانند مسئولیت قبول برات را از خود سلب کنند، اما هر شرطی که بهموجب آن مسئولیت براتدهنده یا ضامن در پرداخت وجه سند سلب شده باشد، باطل و بلااثر است.
مطابق با ماده ۳۸۷ این لایحه، امضاءکنندگان برات شامل براتدهنده، براتگیر قبولکننده، ظهرنویس یا ضامن در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند.
دارنده میتواند بدون رعایت ترتیب تعهد هریک از امضاءکنندگان از حیث تاریخ، علیه اشخاص مذکور، مجتمعاً یا منفرداً، اقدام قانونی به عمل آورد. همین حق را هر شخص امضاءکننده برات، در صورت پرداخت مبلغ آن، علیه ایادی پیش از خود داراست. اقامه دعوا علیه هریک از مسئولان برات، مانع اقدام علیه دیگران نیست، ولو اینکه تاریخ تعهد آنها مؤخر بر تعهد شخص مورد تعقیب باشد.
همچنین بر اساس ماده ۳۸۸ اگر برات دارای امضای اشخاص فاقد اهلیت، مجعول، منتسب به اشخاص غیرواقعی و یا متضمن امضاهایی باشد که به هر علت دیگر نتوان آن امضاءکنندگان یا اشخاصی را که برات به نمایندگی از طرف آنان امضاء شدهاست متعهد شناخت، تعهدات سایر امضاکنندگان معتبر است.
در صورت تغییر در مفاد برات به هر علت، از جمله وقوع جعل و تزویر، اشخاصی که پس از وقوع تغییر برات را امضاء کردهاند، مطابق مفاد تغییریافته و اشخاصی که پیش از وقوع تغییر آن را امضاء کردهاند، مطابق مفاد پیش از تغییر مسئولیت دارند.
مطابق با ماده ۳۸۹ لایحه تجارت، امضاءکنندگان براتی که علیه آنها اقامه دعوا شده است، نمیتوانند در مقابل دارنده برات، به روابط پایه خود با براتدهنده یا دارندگان پیشین استناد کنند، مگر اینکه دارنده به هنگام دریافت برات با سوءنیت به زیان مسؤولان سند عمل کرده یا در تحصیل آن مرتکب تقصیر سنگینی شده باشند.
بر اساس ماده ۳۹۱ چنانچه برات به نمایندگی از طرف شخص دیگری صادر، ظهرنویسی، ضمانت یا قبول شود، امضاءکننده مسئول پرداخت وجه سند نیست، مگر اینکه به نمایندگی خود در متن سند تصریح نکرده، خارج از حدود اختیارات خود یا بدون اختیار عمل نموده یا به نمایندگی از شخص موهوم اقدام کرده باشد.
در این صورت، امضاءکننده با رعایت این قانون مسؤول پرداخت وجه سند است و اگر وجه سند را پرداخت کند، دارای کلیه حقوق منوبٌعنه یا همان شخصی است که از جانب او مدعی نمایندگی بوده است.
بر اساس ماده ۳۹۲ این لایحه دارنده میتواند در مراجعه خود به مسؤول پرداخت، علاوه بر مبلغ برات، مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه واخواست
۲- هزینه ارسال اخطار
۳- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از سررسید تا تاریخ پرداخت به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۴- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
همچنین در ماده ۳۹۳ نیز آمده است مسؤولی که وجه برات را پرداخت و سند را دریافت میکند، علاوه بر مبلغ برات، میتواند مبالغ زیر را نیز مطالبه کند:
۱- هزینه ارسال اخطار
۲- خسارات ناشی از کاهش ارزش پول از تاریخ پرداخت مبلغ برات به مطالبهکننده تا تاریخ وصول مبلغ از مرجوعٌالیه به مأخذ مقرر در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۳- خسارات دادرسی موضوع ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
براساس ماده ۳۹۴ لایحه مذکور در مواردی که به تجویز این قانون رجوع پیش از سررسید به عمل میآید، مبلغ برات باید تنزیل شود. این تنزیل مطابق نرخ رسمی محل پرداخت و از تاریخ اعمال حق رجوع در اقامتگاه دارنده انجام میگیرد.
مطابق با ماده ۳۹۵ لایحه تجارت هر مسئول سند که به وی مراجعه شده است، میتواند پرداخت مبلغ برات را به تسلیم واخواستنامه و اصل برات منوط کند. هر ظهرنویس که وجه برات را میپردازد، میتواند ظهرنویسی خود و اشخاص پس از خود را لغو کند.
در ماده ۳۹۶ آمده است: در صورت استفاده از حق رجوع پس از قبول جزئی برات، مسؤولی که وجه نکولشده را پرداخت میکند، میتواند درج این پرداخت در برات و ارائه رسید را درخواست کند. علاوه بر این، دارنده باید رونوشت مصدق برات را به انضمام واخواستنامه برای ایجاد امکان رجوعهای ثانوی به وی واگذار کند.
همچنین بر اساس ماده ۳۹۷ پس از انقضای مهلت های مقرر برای ارائه برات بهرؤیت یا دارای شرط معافیت از واخواست، انجام واخواست نکول یا عدم پرداخت، دارنده حق رجوع خود به کلیه مسؤولان برات، به جز براتگیر قبولکننده، را از دست خواهد داد.
در صورت عدم ارائه برات برای قبول در مدتی که براتدهنده قید کرده است، دارنده حق رجوع ناشی از نکول یا عدم پرداخت را از دست میدهد، مگر اینکه از عبارت شرط چنین مستفاد شود که براتدهنده تنها سلب تضمین قبول را در نظر داشته است. اگر شرط ارائه سند ظرف مدت معین در یک ظهرنویسی گنجانده شود، تنها ظهرنویس شرطکننده میتواند بدان استناد کند.
بر اساس ماده ۳۹۸ این لایحه، چنانچه ارائه برات یا انجام واخواست در مهلت مقرر به علت یک حادثه خارجی غیرقابلپیشبینی غیرقابلرفع متعذر شود، مهلت مذکور افزایش مییابد.
دارنده باید فوراً وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار و این اخطار را در برات یا برگ ضمیمه درج کند. پس از وصول اخطار به ظهرنویس مذکور مفاد ماده (۳۸۴) این قانون لازمالرعایه است. پس از زوال قوه قاهره، دارنده باید فوراً برات را برای قبول و پرداخت ارائه و در صورت لزوم اقدام به واخواست کند.
چنانچه قوه قاهره بیش از سی روز پس از سررسید ادامه یابد، بدون اینکه نیازی به ارائه ویا انجام واخواست باشد، حق رجوع قابل اعمال است. درخصوص برات بهرؤیت، مهلت سی روزه از زمانی آغاز میشود که دارنده وجود قوه قاهره را به ظهرنویس پیش از خود اخطار کرده است، حتا اگر پیش از فرارسیدن موعد قانونی ارائه برات باشد. موانع صرفاً شخصی دارنده یا شخصی که از طرف او وظیفه ارائه برات ویا انجام واخواست را عهدهدار است، به هیچوجه قوه قاهره محسوب نمیگردد.
مطابق با ماده ۳۹۹ این لایحه، مهلت اقامه دعوا علیه براتدهنده، ظهرنویس ویا ضامن، در مورد براتهایی که باید در ایران پرداخت شوند، سه ماه از تاریخ واخواست و در مورد براتهایی که باید در خارج از کشور پرداخت شوند، شش ماه از همان تاریخ است.
بر اساس ماده ۴۰۰ این لایحه چنانچه دارنده برات مطابق مقررات این قانون از واخواست معاف بوده باشد، سررسید برات مبدأ مهلتهای مذکور در ماده (۳۹۹) این قانون محسوب میشود. در مورد برات بهرؤیت مبدأ مهلتهای مذکور روز انقضای مهلت مقرر برای ارائه برات به براتگیر، موضوع ماده (۳۶۶) این قانون، است.
مطابق با ماده ۴۰۱ لایحه تجارت، مهلت اقامه دعوای هریک از ظهرنویسان یا ضامنان آنان علیه ایادی سابق خود، در صورت پرداخت وجه برات، همان مهلت های مقرر به موجب مواد (۳۹۹) و (۴۰۰) این قانون است.
در مورد این اشخاص، تاریخ ابلاغ دادخواست مبدأ مهلتهای مذکور محسوب میشود، مگر این که وجه برات را بدون اقامه دعوا علیه آنان پرداخت کرده باشند که در این صورت روز پرداخت ملاک تعیین مبدأ مذکور است.
بر اساس ماده ۴۰۲ پس از انقضای مواعد مقرر در مواد (۳۹۹)، (۴۰۰) و (۴۰۱) این قانون دعوای دارنده برات علیه ظهرنویسان، براتدهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنان و دعوای هریک از ظهرنویسان علیه ایادی سابق خود، براتدهندهای که وجه برات را به براتگیر رساندهاست و ضامنان آنان در دادگاه مسموع نیست.
مطابق با ماده ۴۰۳ این لایحه، دادگاه باید، به صرف تقاضای دارنده، معادل وجه برات را از اموال شخصی یا اشخاصی که دارنده به موجب مقررات این قانون حق رجوع به وی تا سقف مبلغ برات را دارد، به عنوان تأمین، توقیف کند.
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