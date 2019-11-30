به گزارش خبرگزاری مهر، طبق ادعای روزنامه فرانسوی اکیپ، تیم فوتبال پاریسن ژرمن مطمئن است میتواند کیلیان امباپه را مجبور کند تا قراردادش را برای مدتی طولانی با آنها تمدید کند. حتی گفته میشود مذاکرات اخیر بین دو طرف به خوبی پیش رفته است.
گزارشات حاکی از آن هستند که اولین تماس اوایل ماه نوامبر برقرار شده است و ادامه هم داشته تا زمانی که امباپه به امضا کردن قرارداد نزدیکتر شده است.
هرچند که هنوز هم رئال مادرید تهدیدی جدی برای تیم فرانسوی به حساب میآید و تمایلشان برای به خدمت گرفتن بازیکن جوان فرانسوی به اندازهای است که باعث نگرانی پاریسیها شده است. حتی اخیرا ادن هازارد، ستاره بلژیکی رئال مادرید هم مصاحبهای داشته و اعلام کرده دوست دارد در کنار امباپه بازی کند.
قهرمان لیگ فرانسه و لئوناردو، مدیر ورزشی این تیم در حال فشار آوردن برای متقاعد کردن امباپه برای تمدید قرارداد هستند. امباپه در سال ۲۰۱۷ از موناکو به پاریسن ژرمن پیوسته است و قراردادش تا ۲۰۲۰ اعتبار دارد. تیم پاریسی اما تصمیم دارد قرارداد جدید او را برای مدتی طولانیتر تمدید کرده و دستمزدش را هم ارتقا دهد.
* الهه اسماعیلی
