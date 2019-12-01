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۱۰ آذر ۱۳۹۸، ۱۰:۱۷

چهارشنبه ۱۳ آذر صورت می‌گیرد

نقد و بررسی «مگیل» در خانه فرهنگ حر

نقد و بررسی «مگیل» در خانه فرهنگ حر

تقد و بررسی کتاب طنز دفاع مقدسی «مگیل» با حضور نویسنده اثر «محسن مطلق» در قالب دومین برنامه «پچ پچ با کتاب» در کتابخانه شهید قدیریان (خانه فرهنگ حر) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه ۱۱، «مگیل» کتاب طنزی با موضوع دفاع مقدس است. این کتاب با حضور محسن مطلق نویسنده اثر و پروین پناهی کارشناس و مجری برنامه و با حضور مخاطبان نوجوان در روز چهارشنبه سیزدهم آذر ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه شهید قدیریان خانه فرهنگ حر معرفی و نقد می‌شود.

محسن مطلق نویسنده آثاری چون «زنده باد کمیل»، «محفل یادها»، «برد ایمان»، «سفرنامه جنگ»، «نگاه شیشه‌ای»، «مهاجر کوچک»، «یادگار»، «آنجا که من بودم»، «قصه‌های شهر جنگ»، «نگهبان کوچک»، «تنها درخت می‌باشد»، که عمدتا مجموعه داستانهای حوزه دفاع مقدس هستند.

مگیل نیز از جمله آثار دفاع مقدس محسن مطلق است و درباره قاطری است که همسفر رزمنده مجروحی می‌شود که نه می‌شنود و نه می‌تواند حر ف بزند و مجبور است به این قاطر اعتماد کند و به دنبال او راه بیفتد. ماجراهایی که طی این داستان برای قاطر و این رزمنده پیش می‌آید داستان را خواندنی و جذاب می کند.

ورود به مراسم نقد و بررسی «مگیل» برای عموم آزاد است و علاقه‌مندان می‌توانند روز چهارشنبه ۱۳ آذر ماه از ساعت ۱۶ به خانه فرهنگ حر (کتابخانه شهید قدیریان) واقع در میدان حر مراجعه و همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۶۶۹۶۳۹۹۹ تماس بگیرند.

کد مطلب 4785257
علیرضا جباری دارستانی

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