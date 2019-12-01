ارتش سوریه ۳ روستا را در ادلب از تروریستها بازپس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، ارتش سوریه سه روستا را در حومه ادلب در شمال این کشور پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره پس گرفت.

یک منبع نظامی اعلام کرد: ارتش سوریه روستاهای اعجاز، اسطبلات و رسم الورد را پس از نبرد سنگین با تروریستهای جبهه النصره بازپس گرفته است و خسارات و تلفات سنگینی به تروریستهای وارد کرده است.

این منبع از هلاکت ۴ تروریست وابسته به گروه موسوم به اجناد قفقاز خبر داد.

گفتنی است که منابع وابسته به مخالفان سوری روز گذشته از تسلط تروریستها بر روستاهای سروج، اسطبلات، رسم الورد و اعجاز واقع در جنوب ادلب خبر داده بودند.

این درحالی است که نبرد سنگینی میان تروریستها و ارتش سوریه در روستاهای کراتین و مغاره میرزا واقع در ادلب جریان دارد.

در شمال شرق سوریه هم نیروهای ارتش سوریه وارد سیلوهای العالیه در حومه راس العین در جاده حسکه-حلب در شمال شرق سوریه شدند.