به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر شامگاه سه‌شنبه در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه‌ای در راستای پروژه تولید اتوبوس برقی برای اولین بار در ایران به میزبانی سمنان بابیان اینکه با تصویب طرح انتقال آب دریای خزر ۵۰ میلیون متر مکعب آب شرب و ۱۵۰ میلیون متر مکعب آب در بخش صنایع تامین خواهد شد، ابراز داشت: با تامین آب استان سمنان در بخش شرب و صنایع، گام مهمی در راستای ایجاد اشتغال برداشته‌شده و این استان می تواند جمعیت سرریز ‌پایتخت را جذب کند.

وی بابیان اینکه مدل منابع مالی طرح انتقال آب به استان سمنان تامین شده است، افزود: حساسیت در چگونگی اجرای پروژه بسیار مهم است که انتظار می‌رود پروژه مهم انتقال آب به استان سمنان هر چه زودتر محقق و عملیاتی شود.

استاندار سمنان بابیان اینکه ۸۰ درصد مساحت استان سمنان کویری است، ابراز داشت: میزان آب‌های سطحی استان کم گزارش می‌شود که علی رغم مدیریت بهینه منابع آب این استان با مشکل کم‌آبی مواجه است و یکی از جدی.ترین‌ مطالبات مردم تامین آب به شمار می‌رود.

آشناگر در ادامه تصریح کرد: استان سمنان باوجود ظرفیت‌های صنعتی و معادن غنی می‌تواند بخش عمده‌ای از اشتغال کشور را فراهم کند که در این میان تنها محدودیت این سرزمین پهناور آب است که انتقال آب دریای خزر می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات را برطرف کند.

وی افزود: اجرای طرح‌هایی که در استان سمنان منجر به توسعه صنایع پاک‌شده و توجیه اقتصادی داشته باشد نیازمند توجه و حمایت است که این شرکت‌ها می‌توانند با شرکت در فراخوان اجرای طرح انتقال آب دریای خزر و شیرین‌سازی آب دریا، گام موثری را در این رابطه بردارند.