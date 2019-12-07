آغاز مرحله هفتم از عملیات «اراده پیروزی» در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، فرماندهی عملیات مشترک عراق از آغاز مرحله هفتم از عملیات اراده پیروزی خبر داد.

این عملیات در چهار محور در استانهای کرکوک، دیالی و صلاح الدین انجام میشود.

بر اساس این گزارش، عملیات مذکور با مشارکت گروه های مختلف از نیروهای امنیتی عراق در کنار نیروهای حشد شعبی و پلیس فدرال صورت می گیرد.

هدف از انجام این عملیات پاکسازی مناطق و روستاها از عناصر باقی مانده تروریست و تحقق ثبات و امنیت در این مناطق است.

پیش از این نیز شش مرحله از عملیات اراده پیروزی توسط نیروهای عراقی انجام شده بود.