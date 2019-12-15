پیشرفت تشیع در آفریقا متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مرتضی العاملی در نشست صد و هشتاد و هشتمین اجلاس موسع شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) اظهار داشت: هم اکنون جنگ بزرگی بین کفر و ایمان در جریان است.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) افزود: جبهه کفر از اقتصاد و گرسنه نگه داشتن مردم به عنوان اسلحه استفاده می کند. مشکلات و فشارهای اقتصادی منحصر به ایران نیست بلکه مسلمانان تحت محاصره اقتصادی قرار گرفته اند و این حلقه محاصره در ده سال اخیر تنگ تر شده است.

وی تأکید کرد: پشت همه این توطئه ها آمریکا و اسرائیل قرار دارند. با این همه پیشرفت تشیع در قاره آفریقا و گرایش مردم این قاره به مکتب اهل بیت یک لحظه متوقف نشده و نمی شود؛ این مسئله ارتباط مستقیمی با فطرت انسان آفریقایی دارد که بدون هیچ شائبه ای، حق را قبول می کند.

عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) درباره فعالیت های موسسات شیعی در آفریقا اظهار داشت: علاوه بر موسسات متعددی که سال های سال مشغول فعالیت هستند، هم اکنون موسسات تبلیغی از سوی شیعیان بومی آفریقا به شکل مستقل فعالیت های خود را اداره می کنند.