فعالیت بیش از ۹ هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب اعتیاد در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر صبح امروز در مراسم معرفی مرکز ملی مطالعات اعتیاد به عنوان مرکز منطقه‌ای ظرفیت سازی و پژوهش در درمان اختلالات مصرف مواد اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران با تمام توان درباره مقابله با عرضه، ورود و توزیع موادمخدر اقدام می‌کند، هیچ تفاوتی نمی‌کند که موادمخدر بخواهد داخل کشور توزیع یا به سمت کشورهای دیگر ترانزیت شود.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به کشف ۸۰۰ تن موادمخدر در بازه هشت ماه سال جاری، گفت: بیش از ۴۰ تن مواد مکشوفه هروئین و مرفین و مقصد آن کشورهای اروپایی بود.

وی افزود: معتقدیم افراد گرفتار اعتیاد باید تحت درمان قرار گرفته و به چرخه زندگی بازگردند، اکنون بیش از ۹ هزار مرکز درمانی و کاهش آسیب در کشور در حال فعالیت است که بدون هیچ تبعیضی به افرادی که گرفتار این بلیه شدند، کمک می‌کند.

مومنی با بیان اینکه برخی از کشورها برخی از انواع موادمخدر را آزاد و قانونی اعلام کردند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین حال که به مقابله و درمان می‌پردازد، رویکرد اصلی را در پیشگیری قرار داد.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در آخرین جلسه ستادموادمخدر، طرح یاری‌گران زندگی به تصویب رسید، در این طرح به افرادی که دچار اعتیاد شدند، یاری خواهیم داد همچنین با اقدامات پیشگیرانه تلاش خواهیم کرد که افراد در معرض اعتیاد، دچار این بلا نشوند.

دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، متذکر شد: بر اساس گزارش جهانی موادمخدر، اختلالات ناشی از موادمخدر به صورت روزافزون در حال افزایش است، در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵۸۶ هزار مرگ و میر در دنیا به دلیل اعتیاد ثبت شده است.

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران به واسطه واقع شدن در مسیر ترانزیت بین المللی، استراژی‌های متعددی با هدف جلوگیری از ورود موادمخدر به کشور و کاهش تقاضا اتخاذ کرده است.

مومنی در پایان گفت: ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با موادمخدر قرار دارد و به نمایندگی از جهان این بار عظیم مبارزه را به دوش می‌کشد.