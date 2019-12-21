آمار موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج/ فرایند لغو مجوز موسسات

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ساماندهی موسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور گفت: کارگروه موسسات اعزام دانشجو به خارج در سازمان امور دانشجویان مستقر است و وظیفه مجوز دادن و نظارت کردن بر این موسسات را برعهده دارد.

وی ادامه داد: در اوایل این دولت ۲۰۰ موسسه مجوز داشتند. به تدریج تعداد درخواست‌ها برای اخذ مجوز زیاد شد، کارگروه شروع کرد به بررسی صلاحیت این موسسات و مصاحبه تعداد قابل توجهی از آنها انجام شد. الان منتظر هستیم تا از نهادهای نظارتی پاسخ آنها برسد.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: در حال حاضر تعداد این موسسات از ۲۰۰ موسسه به حدود ۱۱۵ موسسه رسیده در پیگیری‌هایی که داشتیم موسساتی بودند که یا خود غیرفعال شدند یا تخلف کردند و تخلفشان بعد از تذکر و اخطار منجر به سلب مجوز شد.

وی یادآور شد: سامانه‌ای را هم پیش بینی کرده‌ایم تا قراردادهایی که موسسات با دانشجویان منعقد می‌کنند به صورت مستقیم در آن سامانه درج شود که اداره کل بورس و اعزام وزارت علوم بر محتوا و مبلغ قراردادها نظارت داشته باشد.

صدیقی افزود: همه موسسات سالانه یک بار باید برای تمدید مجوز اقدام کنند و اگر گزارشی داشته باشیم در تمدیدها تاثیر داده می‌شود، اول اخطار بعد لغو مجوز موقت و بعد سلب مجوز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: منتهی یک گرفتاری که وجود دارد این است که موسسات غیر مجوزدار هم بعضاً اطلاعیه داده و تبلیغات می‌کنند که با پلیس امنیت و پلیس فتا صحبت شده تا به ما کمک کنند تا از فعالیت موسساتی که مجوز ندارند جلوگیری شود.

رئیس سازمان امور دانشجویان افزود: البته تعدادی از این موسسات هم در دو مرحله توسط نیروی انتظامی پلمپ شده‌اند من بارها هم در مصاحبه‌ها اعلام کرده‌ام، داوطلبان و خانواده‌ها که می‌خواهند برای خارج از کشور اقدام کنند، گرچه امکان اقدام مستقیم خیلی زیاد شده ولی اگر می‌خواهند از طریق موسسات اقدام کنند، فقط به موسسات مجازی که اعلام شده مراجعه کنند تا اگر متضرر شدند بتوانیم پیگیری کنیم.