به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان، اسفندیار خزایی گفت: در راستای اجرای برنامه مدیریت بوم سازگان جنگل‌های زاگرس، عملیات اصلاح، احیا، تقویت و غنی سازی جنگل‌های همدان با بذرهای مقاوم و مناسب با موقعیت و اقلیم استان با موفقیت انجام شد.

وی افزود: هدف از اجرای این طرح مهم را حفظ وضع موجود و حفاظت ذخایر جنگلی، احیا جنگل‌ها، افزایش کیفیت گونه‌های بومی جنگل، افزایش کمیت، تراکم جنگل، حفاظت از خاک، جلوگیری از فرسایش، کنترل سیلاب عنوان کرد.

خزایی طرح بوم سازگان زاگرس را باعث پایداری حیات طبیعت و تغییر زندگی و بهبود معیشت مردم محلی دانست و گفت: جنگل شاهکار خلقت است و اثرات بالای زیست محیطی توسعه جنگل بر کسی پوشیده نیست و ما برای احیا و توسعه جنگل‌های زاگرس از هیچ تلاش و کوششی دریغ نخواهیم کرد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان با اشاره به اهمیت بیشمار توسعه طرح‌های جنگل کاری افزود: حفاظت، احیا و صیانت از جنگل‌ها باید با اصول فنی متناسب توسعه یابد.

وی خاطرنشان کرد: طرح بوم سازگان زاگرس با مشارکت ۱۱ استان زاگرس نشین برای مقابله با خشکسالی، توسعه جنگل‌ها، مبارزه با آفات و بیماری‌های جنگل‌های حوزه زاگرس اجرا می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یادآور شد: تا پایان سال نزدیک به ۲ هزار هکتار جنگل کاری در استان همدان پایان می‌یابد و ۷۰۰ هکتار از جنگل‌های استان با بذرهای بادامک، بلوط، ارژن غنی سازی و تقویت شده است.