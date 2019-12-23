  1. استانها
  2. لرستان
۲ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۲۰

معاون دادگستری لرستان خبر داد؛

اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در لرستان

اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در لرستان

خرم‌آباد- معاون دادگستری لرستان از اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزواری در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در لرستان، اظهار داشت: این طرح برای رسیدگی به دعاوی مردم، تنظیم دادخواست، پاسخ به سوالات حقوقی مردم و… در استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه مشکلی که وجود دارد این بوده که مردم بعد از اینکه به مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند به وکلا مراجعه می‌کنند، گفت: در این راستا هدف ما در اجرای طرح یاد شده این است که قبل از اینکه مردم به دام برخی متخلفان بی افتند و مسائل خاصی از نظر حقوقی برای آنها ایجاد شود، آشنایی لازم را با مسائل حقوقی داشته باشند.

معاون دادگستری لرستان، تصریح کرد: در این طرح، در هر یک از حوزه‌های قضائی استان ۳۰ نفر و در مرکز استان از ۲۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان استفاده خواهد شد.

کد مطلب 4805149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها