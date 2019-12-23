به گزارش خبرنگار مهر، علی سبزواری در گفت و گو با رسانه‌ها با اشاره به اجرای طرح «هر مسجد یک حقوقدان» در لرستان، اظهار داشت: این طرح برای رسیدگی به دعاوی مردم، تنظیم دادخواست، پاسخ به سوالات حقوقی مردم و… در استان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه متأسفانه مشکلی که وجود دارد این بوده که مردم بعد از اینکه به مشکلات حقوقی مواجه می‌شوند به وکلا مراجعه می‌کنند، گفت: در این راستا هدف ما در اجرای طرح یاد شده این است که قبل از اینکه مردم به دام برخی متخلفان بی افتند و مسائل خاصی از نظر حقوقی برای آنها ایجاد شود، آشنایی لازم را با مسائل حقوقی داشته باشند.

معاون دادگستری لرستان، تصریح کرد: در این طرح، در هر یک از حوزه‌های قضائی استان ۳۰ نفر و در مرکز استان از ۲۰۰ نفر از وکلا و کارشناسان استفاده خواهد شد.