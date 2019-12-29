دولت توجهی به توان دفاعی ندارد/ بودجه ۹۹ مبتنی بر عملکرد نیست

سید حسین نقوی‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بودجه دفاعی در سال ۹۹، اظهار داشت: متاسفانه گویا بودجه دفاعی برای دولت اولویت ندارد و رویکرد بودجه به دور از این واقعیت است که نباید به نیروهای مسلح فشار وارد شود.

وی با بیان اینکه دفاع و امنیت باید اولویت اول بودجه کشور باشد، ادامه داد: در شرایطی که دشمنان مدام کشورمان را تهدید می‌کنند، باید بودجه بخش دفاعی و نظامی کشور ارتقا یابد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه دولت در تخصیص بودجه توجه چندانی به افزایش بنیه‌ دفاعی کشور ندارد.

نقوی حسینی تاکید کرد: قطعاً در بررسی بودجه سال آینده، شرایط کشور به ویژه در زمینه دفاعی در نظر گرفته می‌شود و با ارائه پیشنهادات و تعامل با دولت، سعی می‌کنیم بودجه این بخش افزایش پیدا کند.

وی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به وضعیت کارکنان دفاعی کشور، تصریح کرد: بازنشستگان نیروهای مسلح چندین سال است که انتظار دارند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان انجام شود که این مسئله علی‌رغم مصوبات سال‌های گذشته مجلس عملیاتی نشده است که این مسئله را هم مورد پیگیری جدی قرار می‌دهیم.

نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی دیگر ابعاد لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: ما تاکنون ندیده‌ام که بودجه سالیانه کشور مبتنی بر عملکرد باشد.

وی با بیان اینکه ما باید بودجه را مبتنی بر فرم‌ها و استانداردها تهیه کنیم، ادامه داد: متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۹ هم این مسئله لحاظ نشده و این بودجه مبتنی بر عملکرد نیست.

نقوی حسینی با تاکید بر اینکه ما باید حتما نگاهی به بودجه سال‌های گذشته داشته باشیم و اگر عملکرد دستگاهی ضعیفی است باید نکات را در بودجه سال بعد رعایت کنیم، تصریح کرد: دولت هیچ‌گاه بودجه مبتنی بر عملکرد را به مجلس ارائه نکرده است و بر این اساس دست ما برای این کار بسته است.