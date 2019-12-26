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۵ دی ۱۳۹۸، ۱۷:۵۱

معاون وزیر صمت:

توسعه و بهبود زیرساخت های شهرک صنعتی قرچک مورد تقاضای اصناف است

توسعه و بهبود زیرساخت های شهرک صنعتی قرچک مورد تقاضای اصناف است

قرچک- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه و بهبود زیرساخت های شهرک صنعتی قرچک مورد تقاضای اصناف است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالح نیا بعد از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به استقرار قابل توجه اصناف قرچک در شهرک صنعتی این شهرستان اظهار داشت: توسعه و بهبود زیرساخت‌های شهرک صنعتی قرچک مورد تقاضای همه اصناف است.

صالح نیا با اشاره به اینکه تعریف زیرساخت از منظر همه افراد مشخص است گفت: بحث تلفن و فیبر نوری از موارد مورد درخواست بوده و پس از بازدید شهرک صنعتی با توجه به اقدامات انجام شده تا پایان سال و فروردین ماه این مورد به بهره برداری خواهد رسید.

وی در ادامه گفت: گازرسانی نیز یکی از مشکلات عمده در این شهرک است که ظرف ۲ ماه آینده از طرف شرکت گاز برای ورودی شهرک انجام می‌شود و شبکه داخلی نیز در حال انجام است و حداکثر تا اردیبهشت و خرداد سال آینده گازرسانی این واحد تولیدی نیز انجام خواهد شد.

معاون وزیر صمت در ارتباط با برق این شهرک صنعتی نیز اظهار داشت: این شهرک دارای یک پست سیار است که باید به پست ثابت و دائمی تبدیل شود و به منابعی نیازمند است که مقرر شد این مورد به صورت مشارکتی منابعی را از برق منطقه و مدیریت برنامه ریزی بودجه استان احصا کنیم تا حل شود.

صالح نیا با بیان اینکه در برخی واحدهای تولیدی شور خوبی در جهت عرضه تولیدات وجود دارد و اگر این زیرساخت‌ها توسعه پیدا کنند امکان توسعه تولید و اشتغال به خوبی فراهم خواهد شد.

وی گفت: این شهرک با توجه به ظرفیت‌های موجود و توسعه جمعیتی شرایط لازم برای اشتغال جوانان و بهبود فضا را فراهم می‌کند که انشااله در حضور بعدی شاهد راه اندازی محورهای مورد بررسی قرار گرفته باشیم.

کد مطلب 4808277

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