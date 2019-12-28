نخستین جشنواره ونمایشگاه پایگاه های اسوه مساجد در رشت برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حاتم نصیر نژاد صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در دفتر خبرگزاری بسیج در رشت با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه پایگاه‌های اسوه مساجد در رشت، اظهار کرد: در این نمایشگاه دستاوردهای بسیج در مساجد و محلات استان گیلان به نمایشگاه گذاشته می‌شود.

وی با بیان اینکه در همین راستا هر کدام از نواحی دو پایگاه نمونه خود را معرفی کرده‌اند، افزود: از ۳۶ پایگاه نواحی، سه پایگاه به عنوان نمونه استانی معرفی می‌شوند، این سه پایگاه نمایشگاهی در سطح ملی برپا می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج مساجد و محلات سپاه قدس گیلان در ادامه با اشاره به آغاز به کار این نمایشگاه از روز دوشنبه ساعت ۱۶ عصر، گفت: این نمایشگاه سه روزه بوده و در کانون بسیج جوانان رضوی رشت برپا خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این نمایشگاه را ارتقای سطح فرهنگی و بصیرتی و فعالیت‌های بسیج در پایگاه‌ها و رونق پایگاه‌ها عنوان و تصریح کرد: در این نمایشگاه دستاوردهای پایگاه بسیج استان گیلان به نمایش گذاشته خواهد شد.

نصیر نژاد با بیان اینکه هر چیزی که سبب رونق و پویایی مساجد شود در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد، بیان کرد: پنج نفر نیز به عنوان داور دستاوردهای به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه را داوری و منتخبان را انتخاب می‌کنند.

وی با اشاره به محورهای جشنواره دستاوردهای پایگاه‌های بسیج استان گیلان، افزود: تجلیل از پایگاه‌های برتر برادران و خواهران در طرح اسوه، ارائه دستاوردهای پایگاه‌های برتر در نمایشگاه، انتقال تجربیات و نمونه‌های موفق و تجلیل از شرکت‌کنندگان برتر نخستین مسابقه سوگواره عکس عاشورایی بخش‌هایی از این جشنواره است.