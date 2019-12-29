لزوم توزیع عادلانه منابع بودجه پایتخت

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در جریان صد و هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر گفت: عدم تحقق توزیع عادلانه منابع و تفاوت نرخ توسعه یافتگی میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، به ویژه عمیق تر شدن شکاف شمال و جنوب شهر شده است به نحوی که منطقه ۱۷ و ۱۵ حائز رتبه ۲۱ و ۲۲ توسعه یافتگی در میان مناطق می باشند و یکی از مطالبات به حق مردم این مناطق رعایت عدالت در توزیع منابع و دسترسی به زیرساختهای شهری است.

وی افزود: همکاران ما در برابر این خواست مردم تهران برای زندگی مسئولیم و باید برای ایجاد توازن و تعادل سرانه بودجه یک شهروند در هر کجای تهران که ساکن باشد از باغ آذری تا باغ فردوس اقدام جدی به عمل آوریم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بر اساس تکلیف ماده ۱۴۰ برنامه پنج ساله دوم قرار بود «سرانه بودجه تخصیصی به هر شهروند در پهنه جنوب در مقایسه با میانگین سرانه بودجه اختصاصی به هر شهروند در مجموع مناطق ۲۲ گانه متعادل می گردید» امری که محقق نشد و سبب شد تا ما در ماده ۲۳ برنامه سوم توسعه شهر تهران، شهرداری را مکلف کنیم تا «در توزیع منابع عمومی به نحوی عمل نماید.

فراهانی اضافه کرد: بر این اساس فاصله شاخص برخورداری مناطق کمتر از سطح متوسط مناطق ۲۲ گانه را سالانه ۱۰ درصد به سطح متوسط مناطق شهری نزدیک کند» و برای تحقق این مهم در بودجه سال ۱۳۹۸ شهرداری تهران مبلغ ۲.۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی و تصویب نمودیم؛ اما متاسفانه باید عرض کنم که از این محل هیچ پروژه ای تامین اعتبار نشده است!

وی ادامه داد: زیرا برخی مدیران میانی شهرداری به جای آنکه در اجرای تبصره ۱ و ۲ این ماده «شاخص ها» و «آیین نامه اجرایی نحوه توزیع منابع» را در شش ماه نخست سال اول برنامه تهیه و برای تصویب به شورا ارائه کنند، به تفسیر حکم مصوب شورا پرداخته و به دنبال تحمیل نظر خود به جای حکم شورا هستند و در پاسخ به برخی افراد پیگیری کننده این موضوع گفته اند اینگونه عمل می کنم، بروید به هر کجا میخواهید اعتراض کنید!

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران افزود: شهردار؛ نه تنها تاخیر ۹۵ روزه شهرداری در ارائه «شاخص ها» و «آیین نامه اجرایی» ماده ۲۳ برنامه پنج ساله سوم پذیرفتنی نیست، بلکه این تفسیر به رای های مدیران در پایمال نمودن حق به شهر شهروندان محلات محروم وکمتر توسعه یافته غیر قابل تحمل است و لازم است برای اصلاح این روند غلط هرچه زودتر اقدام کنید.



فراهانی گفت: امروز در شرایطی هستیم که فشار اقتصادی ناشی از تورم، بیکاری و تلاطم شدید قیمت ها اثرات عمیقی خود را بیش از پیش بر بدنه مستضعف جامعه نمایان ساخته و متاسفانه تکلیف ماده ۲۳ که می توانست اندکی در بهبود شرایط محلات محروم شهر مفید واقع شود در یک سال اول اجرای این برنامه مورد بی توجهی قرار گرفته است.

وی بیان کرد: برهمین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۸۰ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «لزوم اجرای ماده ۲۳ برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران در توزیع عادلانه منابع بودجه» به شهرداری تهران تذکر می دهم.

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در پایان بیان کرد: امیدوارم با همراهی یکایک شما همکاران در جریان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۳۹۹ به روند تبعیض و تفاوت بعضاً دو برابری سرانه بودجه یک شهروند ساکن در مناطق شمالی شهر در مقایسه با شهروند ساکن در مناطق جنوبی تهران پایان دهیم و برای تهران زندگی اقدامی شایسته به عمل آوریم.