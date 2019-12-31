درخشش عکاس خبرگزاری مهر در جشنواره ملی «نور»

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین جشنواره ملی عکس «نور»، امین برنجکار عکاس خبرگزاری مهر در استان فارس موفق به کسب رتبه نخست کشور در بخش آزاد این جشنواره شد.

مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره ملی دوسالانه عکس «نور» مربوط به سازمان بسیج هنرمندان، ۱۰ دی‌ماه در تبریز برگزار شد و در این مراسم از امین برنجکار، عکاس خبرگزاری مهر استان فارس که در بخش آزاد این جشنواره حائز رتبه نخست کشور شد، تقدیر به عمل آمد.

امین برنجکار در حین دریافت جایزه خود به بالای سن رفت و گفت: ارزش معنوی این جایزه را به شهید عباس دوران (یکی از شهدای برجسته دوران دفاع مقدس) تقدیم می‌کنم.

وی افزود: همانطور که شهید دوران با هواپیمای جنگنده خود به دل دشمن زد، امیدوارم مسئولان ما نیز امروزه برای حل مشکلات مردم از جمله مشکلات اقتصادی از ایشان الگوبرداری کنند.

یادآور می‌شود، جشنواره ملی عکس «نور» در دو بخش ویژه و آزاد برگزار شد که در بخش آزاد عکاسان سراسر کشور می‌توانستند شرکت کنند و بخش ویژه نیز مختص عکاسان معرفی شده از سوی بسیج هنرمندان هر استان بود.