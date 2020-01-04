«مرد نبرد» دیدنی شد/ سرودی که حاج قاسم دوستش داشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز موسیقی انقلاب اسلامی (مأوا) همزمان با شهادت شجاعانه سردار کرار شهید حاج قاسم سلیمانی نماهنگ «مرد نبرد» را در دسترس مخاطبان قرار داد. این مجموعه به زودی آثار دیگری را در رابطه با سپهبد شهید قاسم سلیمانی تولید می‌کند.

نماهنگ «مرد نبرد» با شعری از قاسم صرافان و موسیقی احسان جوادی از جمله آثار جدید مرکز موسیقی مأوا است که بنا بود پس از اجرای گروه سرود «ندای ثامن» در مراسم بزرگداشت شهید عماد مغنیه که سال گذشته با حضور سردار شهید قاسم سلیمانی در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار شد، در قالب یک نماهنگ با موضوع شهید مغنیه با عنوان «آرامش قبل از طوفان» پیش روی مخاطبان قرار گیرد.

به گفته دست اندرکاران مرکز موسیقی مأوا در آن زمان سردار شهید قاسم سلیمانی همزمان با اجرای این گروه در مراسم یاد شده از اثر ارائه شده بسیار استقبال می‌کند و این قطعه را از جمله آثاری بر می‌شمارد که از شنیدن آن لذت برده است. همین اتفاق طی روز گذشته این انگیزه را در مدیران مأوا ایجاد می‌کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن نماهنگی را با عنوان «مرد نبرد» برگرفته از همین سرود تولید کنند.

این نماهنگ در کوتاه‌ترین زمان ممکن تهیه و تولید شده و محتوای آن بر اساس تصاویرآرشیوی بوده که طی سال‌های گذشته از مجراهای مختلف تصویری در دسترس مخاطبان قرار گرفته و تولید کنندگان آن تلاش کردند یک روز پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی آن را در دسترس مخاطبان قرار دهند.

بر اساس این گزارش طی روزهای گذشته تهیه و تولید چند اثر موسیقایی در قالب سرود و قطعات موسیقایی با موضوع شهید سردار قاسم سلیمانی در دستور مرکز موسیقی «مأوا» قرار گرفته که به زودی جزئیات آن در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.