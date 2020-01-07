به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم رقابتهای لیگ دسته اول بعد از پشت سر گذاشتن تعطیلاتی ۲۵ روزه امروز آغاز میشود و ۱۴ تیم در قالب ۷ بازی دیدارهای هفته هجدهم را برگزار میکنند.
امروز در حالی ۷ بازی برگزار میشود که ۳ تیم گل ریحان، فجر سپاسی و نود ارومیه مترصد رسیدن به صدر جدول هستند و این در حالی است که مس رفسنجان صدرنشین کنونی این مسابقات امروز به میدان نمیرود.
گل ریحان تنها تیم بدون شکست لیگ دسته اول که در پایان نیم فصل با ۳۳ امتیاز در رده سوم قرار دارد، یکی از ۳ تیمی است که فرصت رسیدن به صدر جدول را دارد. شاگردان محمد نصرتی امروز میزبان آرمان گهر سیرجان هستند. شرایط دو تیم در جدول بعلاوه میزبانی گل ریحان این باور را ایجاد میکند که تیم میزبان کار سادهای برای رسیدن به پیروزی دارد. اما نتیجه هر بازی فوتبال تنها بعد از سوت پایان آن مشخص میشود نه روی کاغذ.
فجر سپاسی نیز امروز در خانه میزبان آلومینیوم اراک است؛ آلومینیومی که به تازگی دچار تغییر و تحول شده و در نیم فصل دوم به جای محود فکری، رسول خطیبی را روی نیمکت میبیند.
سپاسیها هم مثل گل ریحان ۳۳ امتیازی هستند و با تفاضل گل بهتر از آنها در رده دوم قرار دارند و در صورت پیروزی در این بازی شانس بهتری نسبت به گل ریحان برای رسیدن به صدر جدول دارند.
نود ارومیه با ۳۲ امتیاز در رده چهارم قرار دارد و سومین تیمی است که امروز فرصت رسیدن به صدر جدول را دارد. ارومیهای ها امروز میزبان تیم قعرنشین شهرداری تبریز هستند و رسیدنشان به صدر جدول در گروی امتیاز از دست دادن دو تیم گل گهر و فجر سپاسی مقابل حریفانشان میباشد.
در دیگر بازیهای امروز خوشه طلایی تیم ششم جدول میزبان نیروی زمینی است که در رده دهم قرار دارد، بادران و استقلال خوزستان به مصاف هم می روند، ملوان از سرخ پوشان پاکدشت که از این به بعد رضا عنایتی را روی نیمکت دارد پذیرایی میکند و داماش در خانه میزبان رایکا است.
دو دیدار نیز در چارچوب این رقابتها فردا برگزار میشود که طی آن مس کرمان میزبان قشقایی شیراز است و سپیدرود رشت در رفسجان به مصاف مس میرود.
کلیه دیدارهای امروز از ساعت ۱۴ آغاز می شود.
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