۶۰ ماهواره استارلینک به فضا پرتاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بامداد امروز اسپیس ایکس سال ۲۰۲۰ میلادی را با سومین عملیات پرتاب ماهواره های استارلینک آغاز کرد. پس از این پرتاب تعداد ماهواره های استارلینک در فضا به ۱۸۰ دستگاه رسیده است.

این شرکت ۶۰ ماهواره اینترنتی را همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب کرد. این عملیات از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا انجام شد.

ماهواره ها بالای قسمت اول موشک که قبلا نیز استفاده شده بود، سوار شدند. این دومین باری است که اسپیس ایکس از بوستر یک موشک برای چهارمین بار استفاده می کند.

پس از پرتاب، قسمت اول موشک روی کشتی پهپاد اسپیس ایکس در اقیانوس آرام فرود آمد. این چهل و هشتمین عملیات بازیابی موفقیت آمیز بوستر موشک برای اسپیس ایکس است.

پرتاب۶۰ ماهواره مذکور، بخشی از ماموریت شرکت برای ایجاد یک خوشه از ماهواره های کوچک برای فراهم کردن اینترنت است. وزن هر کدام از ماهواره ها ۴۸۵ پوند است.

این نخستین ماموریت ارسال ماهواره های استارلینک در ۲۰۲۰ است.