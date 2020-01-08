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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۱۱

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان:

پویش کاشت ۳۳۸ هزار نهال در استان سمنان ادامه دارد

پویش کاشت ۳۳۸ هزار نهال در استان سمنان ادامه دارد

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری سمنان بابیان اینکه پویش کاشت ۳۳۸ هزار نهال تا هفته منابع طبیعی ادامه دارد، گفت: هدف از این اقدام مشارکت مردمی و تأکید بر فرهنگ‌سازی منابع طبیعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، علینقی حیدریان صبح سه‌شنبه در سیزدهمین جلسه ستاد هماهنگی اجرای پروژه‌های بیولوژی و آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه به میزبانی این اداره کل بابیان اینکه پویش کاشت ۳۳۸ هزار نهال در استان سمنان تا هفته منابع طبیعی ادامه دارد، ابراز داشت: با توجه به اینکه هدف از این اقدام مشارکت مردمی و تأکید بر فرهنگ‌سازی منابع طبیعی است امیدواریم سایر نهادها و ارگان‌ها نیز در این پویش همکاری لازم را داشته باشند.

وی بابیان اینکه پویش نهالکاری ۱۴ آذرماه امسال هم‌زمان یا سراسر کشور در استان سمنان نیز آغازشده است، افزود: این اقدام در راستای اقدامات بیولوژیکی پروژه‌های آبخیزداری صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و می‌کوشد تا با کاشت نهال در عرصه‌های جنگلی و بیابانی به احیای منابع طبیعی کمک کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بابیان اینکه پویش کاشت نهال ابتکاری نو از سوی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده است، ابراز داشت: با توجه به تغییرات اقلیمی و به منظور استفاده حداکثری از بارش‌های فصل پاییز این اقدامی مناسب به مرحله اجرا درآمد.

حیدریان بابیان اینکه آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی، موجب افزایش زمینه‌های مشارکت عمومی در اجرای و حفاظت از طرح‌های منابع طبیعی می‌شود، تصریح کرد: رسانه‌ها در این گام می‌توانند تأثیر شگرف بر افکار عمومی داشته باشند که انتظار می‌رود در این راه با منابع طبیعی همکاری کنند.

وی بابیان اینکه فرهنگ‌سازی و توجه افکار عمومی به امر حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی یک وظیفه عمومی قلمداد می‌شود، افزود: این دغدغه می‌بایست در بین مردم ایجاد شود که خودشان با بهترین نحو حافظ منابع طبیعی باشند که نقش رسانه‌ها در این بین اجتناب‌ناپذیر است.

کد مطلب 4820119

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