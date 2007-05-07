نصب سطل های زباله مکانیزه در 58 بازار میوه و تره بار سازمان میادین

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای سیاست های جدید حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران مبنی بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن جمع آوری زباله، برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و حشرات ناشی از انباشت زباله به ویژه در فصل گرما، سازمان میادین میوه و تره بار در 58 بازار تحت پوشش برای جمع آوری زباله ، اقدام به استفاده از سطل های مکانیزه با حجم 1100 لیتری کرده است که روزانه 33 هزار و 640 کیلوگرم زباله در آنها زیاد بوده برای حمل زباله از سیستم غلطان و به صورت مکانیزه انجام می شد که تعداد این مراکز بیش از 33 مرکز است.

بر اساس این گزارش، تمامی زباله مراکز تحت پوشش سازمان روزانه به میزان 109 هزار و 324 کیلوگرم با همکاری سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به صورت مکانیزه جمع آوری و حمل می شود.