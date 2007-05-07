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۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۳:۴۷

در اجرای سیاستهای معاونت خدمات شهری شهرداری تهران صورت گرفت ؛

نصب سطل های زباله مکانیزه در 58 بازار میوه و تره بار سازمان میادین

سازمان میادین میوه و تره بار در 58 بازار تحت پوشش برای جمع آوری زباله، اقدام به استفاده از سطل های مکانیزه کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اجرای سیاست های جدید حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری تهران مبنی بر استفاده از تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن جمع آوری زباله، برای جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی و همچنین جلوگیری از انتشار بوی نامطبوع و حشرات ناشی از انباشت زباله به ویژه در فصل گرما، سازمان میادین میوه و تره بار در 58 بازار تحت پوشش برای جمع آوری زباله ، اقدام به استفاده از سطل های مکانیزه با حجم 1100 لیتری کرده است که روزانه 33 هزار و 640 کیلوگرم زباله در آنها زیاد بوده برای حمل زباله از سیستم غلطان و به صورت مکانیزه انجام می شد که تعداد این مراکز بیش از 33 مرکز است.

بر اساس این گزارش، تمامی زباله مراکز تحت پوشش سازمان روزانه به میزان 109 هزار و 324 کیلوگرم با همکاری سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران به صورت مکانیزه جمع آوری و حمل می شود.

کد مطلب 482130

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