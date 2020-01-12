روحانی:کمیسیون ایران و قطر تشکیل می شود/امیرقطر: به قطرکمک کردید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری مشترک با شیخ تمیم بن احمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر که عصر امروز یکشنبه در مجتمع تاریخی فرهنگی سعدآباد برگزار شد، اظهار داشت: به امیر قطر و هیئت همراه خوشامد می‌گوئیم و از اینکه دعوت من را اجابت کردند، خوشحالم.

وی افزود: امروز در تهران گفتگوهای بسیار خوبی داشتیم. برای همه روشن است که روابط بین دو کشور همسایه و دوست، روابطی تاریخی است که در طول سالیان دراز در گذشته همواره حُسن همجواری و دوستی بین ما برقرار بوده است.

رئیس جمهور تصریح کرد: در سال‌های اخیر شاهد بودیم برخی از کشورها حصر و تحریمی علیه قطر به وجود آوردند و ایران در این شرایط به وظایف همسایگی، دوستی و تاریخی خود عمل کرد.

روحانی افزود: در کنار قطر بودیم و در آینده نیز کنار قطر خواهیم ماند. در مذاکرات امروز تصمیمات مهمی را برای گسترش روابط دو کشور گرفتیم. روابط سیاسی میان دو کشور خوب است. در زمینه اقتصادی، تجاری و همچنین علمی و فرهنگی ظرفیت‌های بسیار خوبی میان دو کشور وجود دارد.

وی تصریح کرد: در چند ماه آینده کمیسیون مشترکی میان دو کشور تشکیل خواهد شد و امیدواریم در کنار تشکیل کمیسیون مشترک، همکاری‌های تجاری و سرمایه گذاری و علم و فناوری میان دو کشور گسترش یابد و به توافقاتی در این زمینه‌ها برسیم.

روحانی گفت: امروز تصمیم گرفتیم که کمیسیون مشترک میان دو کشور به طور منظم و سالانه تشکیل شود و همچنین تصمیم گرفتیم روابط سیاسی و رفت و آمد مقامات سیاسی و اقتصادی بیشتر شود تا بتوانیم از همه ظرفیت‌های موجود به نفع دو ملت استفاده کنیم.

رئیس جمهور افزود: با توجه به اهمیت امنیت منطقه به ویژه امنیت راه‌های آبی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، تصمیم گرفتیم که رایزنی‌ها و همکاری‌های بیشتری را برای امنیت کل منطقه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برای این سفر و حضور امیر قطر و همراهانش در ایران اهمیت قائل هستیم و امیدواریم شاهد مناسبات وسیع‌تر میان دو کشور و به نفع ملت‌های دو کشور و منطقه باشیم. امیدوارم این سفر تأثیر بسیار مفیدی در روابط دو کشور داشته باشد.

امیر قطر: راه حل تمامی بحران‌ها و مشکلات گفتگو است

در ادامه نشست خبری امیر قطر گفت: در آغاز تشکر می‌کنم از استقبال خوبی که جمهوری اسلامی ایران از ما داشت.

شیخ تمیم بن احمد بن خلیفه آل ثانی افزود: دیدار و ملاقات بسیار خوبی با جناب رئیس جمهور داشتم. دو هیئت ایرانی و قطری دیدار بسیار خوب و پر فایده‌ای داشتند. روابط دو کشور روابط ویژه ای است و باید برای گسترش این روابط تلاش کنیم.

وی یادآور شد: توافق کردیم ارقام و اعدادی را به عنوان هدف برای تبادل تجاری و گردشگری تعیین کنیم و تلاش کنیم این اعداد را محقق نمائیم.

امیر قطر ادامه داد: رابطه ایران و قطر رابطه تاریخی است، گرچه مراحل زیادی را طی کرده و تحولات زیادی را طی کرده است. همواره کانال‌های ارتباط بین ایران و قطر برای ارتباط باز بوده است. حتی در زمانی که با یکدیگر اختلافاتی داشته ایم.

شیخ تمیم بن احمد بن خلیفه آل ثانی تصریح کرد: ما از موضع جمهوری اسلامی ایران خصوصاً در سالهای اخیر و به ویژه در زمانی که قطر تحت محاصره قرار گرفت، تشکر می‌کنیم. این مواضع بسیار خوب بود. ایران به ملت قطر کمک کرد، تمامی تسهیلات و آسمان ایران را در اختیار قطر گذاشتند. این اقدامات مواضع و کمک‌هایی است که به هیچ وجه نمی‌توان آن را فراموش کرد.

وی افزود: از شخص رئیس جمهور و جمهوری اسلامی ایران تشکر می‌کنیم.

امیر قطر یادآور شد: سفر بنده به جمهوری اسلامی ایران در زمان بسیار حساسی در منطقه انجام شد. با رئیس جمهور ایران توافق کردیم که راه حل تمامی بحران‌ها و مشکلات گفتگو است.

شیخ تمیم بن احمد بن خلیفه آل ثانی گفت: در این سفر از آقای رئیس جمهور دعوت کردم که سفری به قطر داشته باشند و ایشان وعده دادند که این سفر را در اولین فرصت انجام خواهند داد.