سیگار کشیدن افسردگی می آورد

به گزارش خبرنگار مهر، محققان در مطالعه جدید خود به بررسی ارتباط بین سلامت روان و سیگارکشیدن در بین دانشجویان پرداختند.
مطالعات نشان میدهد افسردگی در بین افراد سیگاری دو برابر بیشتر است. حال محققان در بررسیهای خود دریافتند سیگارکشیدن منجر به افسردگی میشود نه افسردگی موجب سیگار کشیدن.
مطالعه جدید شامل دادههای مربوط به دو مطالعه از دانشگاه بلگراد صربستان با حدود ۹۰ هزار دانشجو و دانشگاه پریستینا صربستان با حدود ۸ هزار شرکت کننده بود.
شرکت کنندگان در این مطالعه اطلاعاتی در مورد پیشینه اجتماعی و اقتصادی و همچنین عادات و سبک زندگی شأن نظیر وضعیت سیگار کشیدن، مصرف مشروبات الکلی، میزان ورزش و عادت تغذیهای ارائه کرده بودند.
در مجموع مشخص شد دانشجویانی که دو تا سه بار سیگار کشیده باشند در مقایسه با افرادی که هرگز سیگار نکشیده بودند با ریسک بالا ابتلاء به افسردگی روبرو بودند.
همچنین افراد سیگاری همواره دارای علائم بیشتر افسردگی و سلامت روان بد در مقایسه با همسن و سالهای خود هستند.
محققان بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارد.
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