جانسون: باید توافق دیگری را جایگزین برجام کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، بوریس جانسون نخستوزیر انگلیس طی اظهاراتی خواستار کاهش تنشها با ایران شد حال آنکه وی از مسئولیتپذیری تهران در سانحه سقوط هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین نیز استقبال کرد.
وی در این باره افزود: اکنون مهمترین چیز آن است که تنشهای منطقه آرام بگیرد.
جانسون همچنین احتمال قریبالوقوع بودن درگیری نظامی مجدد در منطقه را رد کرد.
جانسون در ادامه اظهارات خود که در مصاحبه با بی بی سی عنوان شد گفت: باید برجام را با توافق جدید مورد نظر ترامپ جایگزین کنیم. انگلیس بدنبال افزایش تنشها با ایران نیست. من خواهان جنگ انگلیس و آمریکا با ایران نیستم. باید به سمت کاهش تنشها برویم.
اظهارات جانسون در حالی بیان میشود که انگلیس از یک هفته پیش که جو منطقه به دلیل اقدام خصمانه آمریکا مبنی بر به شهادت رساندن سردار قاسم سلیمانی ملتهب است، همواره جانب واشنگتن را گرفته است!
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