طرح ملی ارتقاء خوابگاه های دانشجویی کشور اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در جهت ارتقاء سطح کیفی خوابگاه ها «طرح ملی ارتقاء خوابگاه های دانشجویی کشور» را با مشارکت صندوق، خیرین، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برگزار می کند.

مشارکت صندوق رفاه دانشجویان دراین طرح ۴۰ درصد، مشارکت دانشگاه ها ۳۰ درصد و مشارکت خیرین نیز ۳۰ درصد است.

لذا دانشگاه ها در صورت آمادگی مشارکت در این طرح حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ۹۸ می توانند آمادگی خود را به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کنند.

بدیهی است با توجه به محدودیت اعتبارات صندوق، دانشگاه هایی که خود خیر مشارکت کننده در طرح را معرفی کنند در اولویت تخصیص اعتبارت قرار خواهند گرفت.