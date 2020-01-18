به گزارش خبرنگار مهر، پنج دوره از یک همایش با موضوع بازاریابی اینترنتی در تهران برگزار و هربار موضوع برندینگ، اقتصاد و گردشگری شهری و صنعت گردشگری به آن اضافه شده است. این بار هم ششمین دوره آن عصر روز ۲۷ دی ماه در هتل اسپیناس پالاس برپا شد و در آن، از چهار استاد خارجی که فعال در این حوزهها بوده اند دعوت به عمل آمد.
برای ورود و ثبت نام در این برنامه نیز افراد مختلفی شرکت کردند و هر یک به فراخور حضورشان مبلغی را پرداخت کردند از ۵ میلیون تومان در بخش VIP که شرایط ویژه آن پذیرایی و ضیافت شام و عکس یادگاری با اساتید بود تا ۵۰۰ هزار تومان.
برخی از شرکتکنندگان در اینهمایش، فعالان حوزه مجازی، اینفلوئنسرهای اینستاگرام و بازاریابان شرکتهای دیجیتالی و فعالان گردشگری بودند که تعداد زیادی از آنها یا خودشان مستقیماً هزینهای بابت این برنامه پرداخت نکرده بودند و یا از سوی شرکتی که در آن کار میکردند، پشتیبانی میشدند یا مهمان مجری و حامیان برنامه بودند. برخیدیگر نیز از دوستان اینفلوئنسر و مخاطبان برگزارکننده اینهمایش بودند؛ برخی هم با انتظار از به دست آوردن مطالب جدیدتر در این همایش شرکت کرده و بهصورت شخصی هزینه کردند. در ردیفهای جلوی سالن اجتماعات که مخصوص افراد دعوت شده و VIP بود افراد مختلفی دیده میشدند از پشتیبانیکنندگان همایش تا فعالان حوزه غذا و اینستاگرام.
شاید این گفته فعالان گردشگری را که همیشه اعلام میکردند تصور خارجیها از ایران تا وقتی کشورمان را ندیدهاند، این است که ما هنوز از تکنولوژی عقب هستیم و با شتر جابهجا میشویم، بتوان در این همایش از طریق دیدگاه سخنرانان خارجی آن فهمید. چون در این همایش از بدیهیاتی صحبت شد که همه فعالان فضای مجازی و بازاریابی اینترنتی از آن آگاه بودند.
البته که باید در نظر گرفت برگزاری چنین همایشی با همت هرشخص دولتی و یا بخش خصوصی هم که باشد، قطعاً کار مشکلی است؛ چهبسا اینکه اساتید خارجی دعوت شده در اینمراسم به محض وقوع اتفاقات چندروز اخیر کل برنامهشان را برای سفر به ایران تعطیل کردند و از حضور در همایش انصراف دادند. چون تصور میکردند که شرایط برای سفر به ایران در حال حاضر اصلاً ممکن نیست. تا اینکه برگزارکننده همایش توانست چهار نفر از ۵ نفر آنها را توجیه کرده و به ایران بیاورد و پیش از همایش نیز جاذبههای شهر تهران را در فرصت دوسهروزه به آنها خوب نشان دهد و بگوید که ایران و بهویژه پایتخت آن، بسیار امن است ولی ایکاش میشد تا ذهن آنها را نسبت به پیشرفتهایی که ایران در زمینه دیجیتال مارکتینگ داشته است روشنتر کرد تا زمانی که آنها به ایران آمده و میخواهند سخنرانی داشته باشند، بدانند مخاطبانشان کسانی هستند که با این موضوعات بهخوبی آشنایی دارند و حالا قرار است یک یا چندگام جلوتر بروند و از تجربیات این اساتید که اتفاقاً رزومههای خوبی دارند استفاده کنند.
درباره پرمخاطب بودن صفحات به اینستاگرامبازهای ایران
بهعنوان مثال در اینهمایش، اورازیو اسپوتو متخصص آموزش اینستاگرام و بلاگر آموزش در حوزه بازاریابی محتوا و اینفلونسر مارکتینگ درباره بازاریابی اینستاگرام و اینفلوئنسر و پرنفوذبودن و کارکردهای آن اشاره کرد و به شرکت کنندگانی که اغلب صفحاتی فعال در اینستاگرام داشتند؛ گفت چطور میتوان تعداد مخاطبان را در صفحه خود بالا برد و یا اینکه چطور یکصفحه را به صفحهای که موردپسند مخاطبان باشد ایجاد کرد.
او همچنین گفت که از سپتامبر ۲۰۱۹ تعداد کاربران فعال اینستاگرام، بیش از یک میلیارد نفر در ماه بوده و هر روز ۵۰۰ میلیون کاربر در آن فعالیت میکنند. همچنین تعداد استوریهای کاربران بسیار رو به رشد است. بهتازگی نسخه وب این اپلیکیشن نیز ایجاد شده و محدودیتهای وب آن برداشته شد. اینستاگرام در واقع در حال پیشی گرفتن از آمازون نیز هست. اگر چه اینستاگرام یک اپلیکیشن بود ولی بعداً به یک جامعه و فرهنگ تبدیل شد.
اورازیو اسپوتو همچنین گفت: مصرفکننده محصولات خودتان در فضای مجازی باشید و ببینید آیا محصول و یا محتوایی که تولید کردهاید برای مخاطب جذاب هست یا نه.
صحبتهای اساتید با همراهی چند مترجم مسلط به زبان انگلیسی برای همه شرکتکنندگان ترجمه همزمان میشد و شرکتکنندگان در این همایش، حضور این مترجمها را بسیار عالی توصیف میکردند. ضمن اینکه سخنرانی استاد اول را نیز از مفید و کاربردی تر میدانستند چرا که بر پایه تجربیات بود.
کریستین فاریولی استراتژیست و نابغه دیجیتال مارکتینگ و مشاور شرکتها و برندهای خارجی هم در این برنامه، درباره تبدیل برند به سوپر برند توضیح داد و گفت: همه میدانیم که بحث دیجیتال مارکتینگ با یک وب سایت اینترنتی شروع میشود اما اگر شما شرکت و یا وب سایت خود را دارید و میخواهید آن را به عنوان برترین شرکت معرفی کنید، در واقع شبیه به همه هستید چون همه، چنین هدفی دارند. بنابراین باید بدانید چطور آن را متمایزتر از شرکتهای دیگر کنید. باید یک برند و یا شرکت را به یک انسان شبیه کنید؛ انسانی که همه آن را دوست دارند. همه افرادی که به شما در شرکت کمک میکنند باید بتوانند بازاریاب آن شرکت باشند و فعالیت هیچیک نباید خللی در روند تبلیغ شرکت بهوجود بیاورد.
فاریولی درباره اخراج یکی از خلبانان هواپیمایی امارات صحبت کرد و گفت: سلفی او با فتوشاپی از تصویر بیرونی کابین هواپیما موجب شده بود یک نفر از مخاطبان این هواپیمایی بنویسد «من میترسم سوار شوم و خلبان هوس کند یک سلفی بیرون از هواپیما بگیرد!» این موضوع نشان میدهد چهقدر برای این هواپیمایی تصویرسازی از یک برند اهمیت دارد که اجازه نمیدهد به راحتی این تصویرسازی خراب شود.
شما باید کاری کنید که بتوانید قدرت تصویرسازی مخاطب را به سمت تصویر مثبت تغییر دهید. مسائل سیاسی مهم و تأثیرگذار است. کوبا مدت زیادی تحت تحریم آمریکا بوده ولی افراد و مردم نظر مثبتی به آن دارند. این به دلیل تصویرسازیای است که از آنجا شده است.استفاده از فرصت تحریم برای پرداختن به محصولات بومی
در بخش دیگری از اینگردهمایی، بوتور اسماراسون جهانگرد و داستاننویس و مشاور در زمینه برندسازی، شهرسازی و توسعه گردشگری درباره استوری تلینگ و گردشگری صحبت کرد و گفت: در بازاریابی، مسئله تنها تصاویر نیست بلکه آن چیزی است که خلق میکنید. نکته مهم اینکه چگونه داستانها با جملاتی که مینویسید هماهنگ میشوند. ممکن است چیزی که در نگاه شما مثبت تلقی شود در جای دیگر مسئله منفی به نظر بیاید.
وی ادامه داد: شما باید کاری کنید که بتوانید قدرت تصویرسازی مخاطب را به سمت تصویر مثبت تغییر دهید. مسائل سیاسی مهم و تأثیرگذار است. کوبا مدت زیادی تحت تحریم آمریکا بوده ولی افراد و مردم نظر مثبتی به آن دارند. این به دلیل تصویرسازیای است که از آنجا شده است. باید شرایط را طوری مهیا کنیم که هر آنچه در معرض دید مخاطب قرار میگیرد تأثیرگذار باشد و بتواند به لحاظ مزه و احساس و بو آنها را تحت تأثیر قرار دهد باید دید آن استوری چه بوده و چه مزهای میدهد. کشور ایران فوق العاده است. در این دو روزی که بودم به کاخ گلستان رفتم و مجذوب آن شدم. شنیدم که شهرهای دیگر ایران نیز زیباست. در کشور شما خیلی کارها میشود انجام داد. برندهای موفق از این ظرفیتها میتواند به وجود بیاید. میدانم شما با تحریمهای زیادی مواجه هستید ولی بدانید فرصتهای خوبی هم این تحریمها میتواند بوجود بیاورد. محصولات بومی میتواند مزیت بزرگی باشد.
این فعال حوزه مجازی گفت: ایران بهدلیل کاهش ارزش پولی میتواند به یکی از مقاصد اصلی سفر در دنیا تبدیل شود. از طرفی ممکن است شرکتهایی باشند که بخواهند رقابت کنند شما بازاری دارید که میتواند ارزش آفرینی کند. به جای اینکه نگران رقبای بین المللی خود باشید، باید بتوانید ایدههای مختلف را از افراد در کشورهای دیگر بگیرید. کره جنوبی زمانی بدترین خودروها را داشت اما الان یکی از سهبرند مطرح خودرو را در جهان دارد. تحریمها میتواند فضایی برای نوآوری و توسعه محصولات بوجود بیاورند چیزی که در بازاریابی اینترنتی وجود دارد تجربهای است که میتوانید خلق کنید مانند بازدیدهایی که دیگران میتوانند از کشور شما داشته باشند و آن را با دیگران به اشتراک بگذارند.
پاول شأن بیزنس آنالیز گوگل و آنالیز محصولات گوگل در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ و آنالیزور محصولات فیس بوک در سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ یکی دیگر از سخنرانان این همایش بود که بیشتر درباره شرکتی که در آن کار میکند، صحبت کرد و به معرفی تجربیات خود در گوگل و فیس بوک در بازاریابی برای این شرکت پرداخت.
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