جنبش «حماس» هرگونه تنش در روابط با مصر را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جنبش حماس، «طاهر النونو» مشاور رسانه ای رئیس دفتر سیاسی حماس، در سخنانی ظهار داشت که هدف از سفر خارجی هنیه، جلب حمایت سیاسی از مساله فلسطین، تقویت ثبات و پایداری فلسطینان در داخل و خارج و حمایت از قدس در سایه توطئه‌های پیش‌رو به ویژه معامله قرن است.

النونو وجود هرگونه تنش در روابط جنبش متبوعش با مصر را رد و تاکید کرد که روابط حماس با مصر کاملاً محوری است و در تمامی زمینه‌ها بین دو طرف هماهنگی و همکاری کامل برقرار است.

وی اشاره کرد که هنیه اهمیت ویژه‌ای برای روابط مستحکم و رو به رشد با مصر قائل است و این کشور با توجه به جایگاه و نقش مرکزی که در مورد مساله فلسطین و مردم غزه ایفا می‌کند و بر بسیاری از پرونده‌های مهم نظارت دارد، جایگاه مهم و اساسی در روابط سیاسی ما دارد.

این مسئول حماس خاطر نشان کرد که جنبش متبوعش متمایل به برقراری روابط با تمامی طرف‌ها است و در امور داخلی دیگر کشورها دخالتی نمی‌کند و در تصمیم‌گیری‌های داخلی خود از استقلال کامل برخوردار است و هیچ وقت روابط این جنبش با هیچ کشور یا طرفی بر علیه دیگر طرف‌ها نخواهد بود.

طاهر النونو تصریح کرد که رهبر حماس روابط خوبی با تمامی طرف‌ها دارد.

وی از تمامی طرف‌هایی که درصدد ضربه زدن به روابط حماس با مصر و دیگر کشورها هستند، خواست دست از اقدامات خرابکارانه و شایعه پراکنی‌های خود دست بردارند، زیرا فعالیت‌های سیاسی و دیپلماتیک حماس صرفاً در راستای منافع عالی ملت فلسطین و آرمان فلسطین و هر آن چیزی است که به تحقق وحدت ملی و بازسازی ساختار سازمان آزادی‌بخش کمک کند.