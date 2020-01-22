بانوان ایرانی توانایی درخشش در عرصه رقابتهای جهانی را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه فصیحی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: طی تمریناتی که در صربستان داشتم توانستم تجربیات جدید و خوبی کسب کنم و در مسابقات متعددی شرکت کردیم که به بهبود رکوردها کمک کرد و خدا رو شکر منجر به نتیجه خوبی شد.

بانوی دونده تیم ملی ایران ادامه داد: خوشبختانه سه ماه تمرین خوب در شرایط پایدار و با تمرکز کامل در صربستان انجام دادیم که دو بار رکورد ملی شکسته شد و ورودی قهرمانی آسیا بدست آمد و مهم تر از آن ورودی مسابقات قهرمانی جهان بود که برای اولین بار بدست آمد.

وی افزود: امیدواریم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون دو و میدانی و سایر ارگان ها نگاه ویژه ای به دو و میدانی داشته باشند. بانوان ما توان این را دارند تا در میدان های بین المللی خیلی خوب ظاهر شوند. رسیدن به مقام های بزرگ نیاز به پشتیبانی نهادهای بزرگ دارد و این انتظار بزرگی نیست.

فصیحی در پایان گفت: امیدوارم از من و سایر بانوان ایرانی پشتیبانی بیشتری شود تا نتیجه و عملکرد بهتری داشته باشیم.