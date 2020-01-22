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۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۳

فرزانه فصیحی:

بانوان ایرانی توانایی درخشش در عرصه رقابتهای جهانی را دارند

بانوان ایرانی توانایی درخشش در عرصه رقابتهای جهانی را دارند

بانوی دونده دوی شصت متر ایران که برای اولین بار رکورد ورودی به مسابقات جهانی را بدست آورده گفت: خوشبختانه طی سه ماه اخیر دو بار رکورد ملی شکسته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه فصیحی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان گفت: طی تمریناتی که در صربستان داشتم توانستم تجربیات جدید و خوبی کسب کنم و در مسابقات متعددی شرکت کردیم که به بهبود رکوردها کمک کرد و خدا رو شکر منجر به نتیجه خوبی شد.

بانوی دونده تیم ملی ایران ادامه داد: خوشبختانه سه ماه تمرین خوب در شرایط پایدار و با تمرکز کامل در صربستان انجام دادیم که دو بار رکورد ملی شکسته شد و ورودی قهرمانی آسیا بدست آمد و مهم تر از آن ورودی مسابقات قهرمانی جهان بود که برای اولین بار بدست آمد.

وی افزود: امیدواریم وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، فدراسیون دو و میدانی و سایر ارگان ها نگاه ویژه ای به دو و میدانی داشته باشند. بانوان ما توان این را دارند تا در میدان های بین المللی خیلی خوب ظاهر شوند. رسیدن به مقام های بزرگ نیاز به پشتیبانی نهادهای بزرگ دارد و این انتظار بزرگی نیست.

فصیحی در پایان گفت: امیدوارم از من و سایر بانوان ایرانی پشتیبانی بیشتری شود تا نتیجه و عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد مطلب 4832374
رضا خسروي

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