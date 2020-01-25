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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۲

برای اولین بار؛

دسترسی عمومی به وای فای ۶ در کنگره جهانی موبایل فراهم می شود

دسترسی عمومی به وای فای ۶ در کنگره جهانی موبایل فراهم می شود

در محل برگزاری کنگره جهانی موبایل ۲۰۲۰ در بارسلون اسپانیا، برای اولین بار خدمات عمومی پرسرعت وای فای ۶ ارائه خواهد شد تا همگان از قابلیت‌های آن مطلع شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، امسال کنگره جهانی موبایل از ۲۴ تا ۲۷ فوریه برگزار می‌شود و با هدف اطلاع رسانی از برترین فناوری‌های ارتباطی و اطلاع رسانی افراد حاضر در محل برگزاری این کنگره در بارسلونا می‌توانند از فناوری وای فای ۶ استفاده کنند.

با ارائه این خدمات باکیفیت ترین و سریع ترین سرویس وای فای در کل اروپا در جریان برگزاری کنگره جهانی موبایل در بارسلون در دسترس خواهد بود.

وای فای ۶ تا ۴۰ درصد سریع‌تر از بهترین استاندارد وای فای موجود در جهان بوده و سرعت انتقال داده‌ها از طریق آن به میزان چشمگیری ارتقا می‌یابد. همچنین با استفاده از وای فای ۶ میزان مصرف باتری گوشی‌ها و تبلت‌ها کاهش می‌یابد.

انتظار می‌رود امسال این نمایشگاه با استقبال گسترده‌ای مواجه شود. هر سال بیش از ۲.۵ میلیون بازدیدکننده از ۲۰۰ کشور جهان از نمایشگاه‌های تجاری و علمی برگزار شده در بارسلون بازدید می‌کنند. غرفه‌های کنگره جهانی موبایل در محیطی به مساحت بیش از ۴۰۰ هزار متر مربع تشکیل می‌شوند.

کد مطلب 4834226

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