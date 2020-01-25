استرالیا با شکست رقیب ایران المپیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار رده بندی مسابقات فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک به میزبانی تایلند، امروز شنبه تیم امید استرالیا موفق شد تیم ازبکستان را با یک گل شکست بدهد. استرالیا با این برد ضمن رسیدن به عنوان سوم آسیا، جواز حضور در المپیک را کسب کرد.

در این بازی «بوروزوف» بازیکن ازبکستان در دقیقه ۶۰ اخراج شد و این تیم ۱۰ نفره شد. ازبکستان یکی از حریفان ایران در مرحله مقدماتی بود و برابر تیم کشورمان به نتیجه تساوی رسیده بود.

پیش از این عربستان و کره جنوبی با صعود به فینال، جواز حضور در المپیک را به دست آورده بودند. دیدار فینال فردا یکشنبه برگزار می شود.