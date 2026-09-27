به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمد عبادیزاده عصر یکشنبه در رزمایش «جانفدایان ایران» در بندرعباس، با اشاره به ضرورت توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بر روایت قدرت و قوت ایران تأکید دارند و باید نقاط قوت ملت ایران بهدرستی برای جامعه و افکار عمومی روایت شود.
وی افزود: در کنار نقاط ضعف و مشکلاتی که وجود دارد، نقاط قوت فراوانی نیز داریم و باید این توانمندیها به تصمیمگیران و تصمیمسازان منتقل شود تا ظرفیتهای کشور بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با بیان اینکه «روایت مسئله» با «حل مسئله» متفاوت است، تصریح کرد: روایت مسئله یک عرصه مهم برای رسانهها، نخبگان، علما، اندیشمندان و صاحبان فکر جامعه است، اما حل مسئله وظیفه دولتمردان و مسئولان است و آنان باید به صورت جدی به این موضوع بپردازند.
آیتالله عبادیزاده با اشاره به برخی اقدامات انجامشده در جریان جنگ اخیر، گفت: بخشی از قدرت و توانمندی کشور در همین جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته شد؛ برای نمونه، پلهای آسیبدیده در استان در کوتاهترین زمان ممکن بازسازی و این نقص جبران شد که نشاندهنده توانایی کشور در مدیریت بحرانهاست.
وی ادامه داد: در شرایط جنگ نیز با مدیریت صحیح، مشکلات بازار و مسائل جامعه تا حد زیادی کنترل و به حداقل ممکن رسانده شد و این ظرفیتها باید برای مردم و نسلهای آینده روایت شود.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان در ادامه به نقش مردم و نیروهای مردمی در تقویت اقتدار کشور اشاره کرد و گفت: یکی از نکات مهم، نقش جانفدایان و مردم عزیز در تحقق آرمانهای امام راحل است. امام خمینی(ره) در دوران دفاع مقدس با طرح موضوع ارتش ۲۰ میلیونی بر حضور همه اقشار مردم در عرصه دفاع از کشور تأکید داشتند.
وی افزود: امروز نیز جمعیت زیادی برای حضور و مشارکت در این عرصه ثبتنام کردهاند و بدون تردید افراد بسیاری در کشور وجود دارند که دل در گرو انقلاب اسلامی و نظام دارند و آماده ایفای نقش هستند.
آیتالله عبادیزاده با بیان اینکه «جانفدایان» پیام قدرت ملت ایران را به دنیا منتقل میکنند، اظهار کرد: حضور شما پیام قدرت است و نشان میدهد مردم ایران پشتوانه نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب هستند.
وی تأکید کرد: مردم ایران رهبران واقعی جامعه خود هستند و بر اساس توانمندیها و ظرفیتهایشان میتوانند یک زنجیره و شبکه مبارک برای افزایش قدرت ملت ایران ایجاد کنند.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان همچنین با اشاره به مأموریت اجتماعی و میدانی جانفدایان، خاطرنشان کرد: مأموریت خیابانی شما باید هویتبخش، وحدتآفرین و موجب تقویت انسجام ملی باشد و وحدت و انسجام ملی باید سرلوحه حرکت شما قرار گیرد.
آیتالله عبادیزاده ادامه داد: هرچه اجتماعات شبانه از تنوع بیشتری برخوردار باشد و گروههای مختلف مردم در آن مشارکت کنند، ظرفیتهای بیشتری در جامعه شکل میگیرد و قدرت ملی افزایش مییابد؛ بنابراین باید تلاش کنیم مشارکت مردم و تنوع حضور اقشار مختلف در این اجتماعات افزایش پیدا کند.
وی در پایان بر ضرورت تقویت انسجام ملی و همراهی مردم با یکدیگر تأکید کرد و گفت: همه باید در مسیر تقویت وحدت، انسجام و اقتدار ملی حرکت کنیم.
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