اولین تیزر «شنای پروانه» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تیزر و آنونس فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت با هنرمندی حمید نجفی راد و طراحی لوگو محمد روح الامین منتشر شد. فیلم سینمایی «شنای پروانه» به کارگردانی محمد کارت، تهیه‌کنندگی رسول صدرعاملی و سرمایه‌گذاری محمد صادق رنجکشان پس از طی کردن مراحل فنی آماده نمایش شده است.

تدوین این فیلم همزمان با شروع فیلمبرداری توسط اسماعیل علیزاده در حال انجام بود و آرش قاسمی طراحی و ترکیب‌صدا، مسعود سخاوت‌دوست آهنگسازی و فربد جلالی اصلاح رنگ‌ونور آن را بر عهده داشتند تا مراحل فنی آن برای نمایش در بخش سودای سیمرغ و نگاه نو سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر به اتمام برسد.‌

در این فیلم که موضوعی اجتماعی دارد، سید مازیار هاشمی به عنوان مجری طرح حضور دارد و فیلمنامه آن توسط محمد کارت، حسین دوماری و پدرام پورامیری به نگارش درآمده است.

در فیلم سینمایی «شنای پروانه» بازیگرانی چون جوادعزتی، طناز طباطبایی، امیر آقایی، پانته‌آ بهرام، علی شادمان، ناهید مسلمی، مهدی حسینی‌نیا، ایمان صفا، مه‌لقا باقری، نادر شهسواری، بهروز پناهنده، روح‌اله‌مهرابی، نیلوفر شهفری، محمد مطهری‌پور، مهرداد خانی، لادن ژافه‌وند، مجتبی یوسفی، یزادان دارابی و با معرفی آبان عسکری و با حضور علیرضا داوودنژاد به ایفای نقش می‌پردازند.

از عوامل اصلی این فیلم می‌توان به: مدیر فیلمبرداری: سامان لطفیان، مدیرصدابرداری: مهدی صالح کرمانی، طراح گریم: عظیم فراین، طراح لباس: غزاله معتمد، طراح صحنه: سعید حسنلو و محمد کارت، مدیر تولید: سعید هاشمی، مدیر تدارکات: سجاد نوری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: ایمان توکلی، دستیار اول فیلمبردار: هومن خلیلی، منشی‌صحنه: سیمین آزادی، عکاس: فتاح ذی‌نوری، دستیار اول تدارکات: دانیال داورزنی، سرپرست اجرای گریم: میکائیل ثامنی، مستند پشت صحنه: محمد جواد گلزاری، استوری بورد: پوریا هادی زاده، جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیگ، سرپرست گروه بدلکاران: کیوان رضایی، اتالوناژ: فربد جلالی(استودیو رشنا)، طراح پوستر: محمد حسین هوشمندی، علی باقری، طراح تیتراژ و گرافیک: حامد بارئی‌طبری، مترجم: حسن شرف‌الدین، زیرنویس: رضا تاری وردی، مسئول هنروران: کبری بختیاری، دستیاران کارگردان: آرش جمشیدی و مهدی محمدگنجی، دستیاران فیلمبردار: سعید کرمی، حمید روحی، مهدی براتی، امیرحسین میرکریمی، محمد امامقلی، امیرحسین اسکندری، مهدی عبدی، مسئول فنی: حسین خیری، دستیاران صدابردار: علی نعمتی، سالار سلیمی، مدیر صحنه: فاطمه سلیمی، دستیاران صحنه: عباس یاراحمدی، یزدان شیری، فرزاد فرهادی، دستیاراول لباس: تیام اسکندری، دستیاران لباس: شهره صمیمی، ساحل سهرابی، دستیاران تدارکات: سعید سفیدی، علی کریمی، دستیاربرنامه‌ریز: علی خالدی، دستیار تدوین : مهدی عوض‌زاده، دستیاران گریم: سینا دشتی، ساقی سهراب منش، شیما سمائی فر، هماهنگی حمل و نقل: یاسر صوفی، همیاران تدارکات: شعبان مرادی، بهنام مهدی پور، علی بحری و ... اشاره کرد.