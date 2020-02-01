تامین ماسک های طبی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو، میزان تولید و کیفیت (انواع ماسک های طبی) تولیدات داخلی که واجد پروانه ساخت هستند، پاسخگوی نیاز داخل کشور است.

سازمان بهداشت جهانی در شرایط شیوع بیماری های واگیر استفاده از ماسک های طبی را برای عموم توصیه نمی کند و صرفا استفاده از آنها را برای کارکنان مراکز درمانی، افرادی که در تماس مکرر و مستقیم با بیماران آلوده هستند و برای بیماران مبتلا پیشنهاد می کند.

بر اساس این گزارش، عموم مردم در صورت توصیه و تشخیص پزشک باید از ماسک های طبی استفاده کنند و جهت تهیه ماسک های معتبر می توانند به داروخانه های سطح کشور مراجعه نمایند.

بر پایه این گزارش، ماسک های مورد استفاده در مراکز درمانی با عنوان ماسک های جراحی شناخته می شوند که کاربرد آنها برای کاهش انتقال ریز ذرات به سیستم تنفسی بوده و در اتاق های عمل و در جراحی ها به کار گرفته می شوند.

اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو همچنین اعلام کرد: ماسک های N۹۵ نوعی ماسک تخصصی است که در صورت لزوم برای کارکنان حرفه ای که احتمال برخورد مستمر و مستقیم با بیماران دارند، استفاده و جهت کاهش احتمال ورود ذرات با ابعاد کوچکتر به سیستم تنفسی طراحی شده است.

برپایه این اطلاعیه باید توجه داشت که هیچکدام از ماسک ها اطمینان قطعی در عدم انتقال عفونت و یا ویروس را تضمین نمی کنند. لذا، در شرایط شیوع بیماری ها، رعایت و افزایش بهداشت شخصی مانند شستشوی مرتب دست ها با آب و صابون، عدم تماس دست ها با دهان، بینی و چشم و استفاده از دستمال کاغذی و نظیر آن در هنگام عطسه و سرفه بسیار موثر بوده و اکیدا توصیه می شود.