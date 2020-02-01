هیات داوران جایزه «موسیقی و رسانه» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر، اعضای هیات داوران جایزه «موسیقی و رسانه» متشکل از استادان پیشکسوت علوم ارتباطات، عرصه خبر و هنر که در بخش جنبی سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر برگزار میشود، معرفی شدند.
اسامی هیات داوران جایزه موسیقی و رسانه به شرح زیر است:
مسعود کوثری، عضو هیات علمی گروه مطالعات فرهنگی و رسانه دانشکده ارتباطات اجتماعی دانشگاه تهران، پژوهشگر ارتباطات، فرهنگ و موسیقی است. او در سال ۱۳۸۳برای نگارش مقاله «نشانهشناسی موسیقی مردمپسند» جایزه بهترین مقاله فرهنگی را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.
علیاکبر قاضیزاده مدرس روزنامهنگاری، پژوهشگر، نویسنده و مترجم حوزه علوم ارتباطات است. او علاوه بر نیمقرن فعالیت پیوسته در حوزه روزنامهنگاری کتابهایی چون ویراستاری و مدیریت اخبار، نوشتن برای رادیو، گزارشگری در رادیو، روزنامهنگاری حرفهای، مهارتهای نوشتن برای مطبوعات و اخلاق روزنامهنگاری را ترجمه و تالیف کرده است.
علیرضا میرعلینقی، پژوهشگر حوزه موسیقی، روزنامهنگار و منتقد هنری است. او مدتی مسئول آرشیو مرکز موسیقی حوزه هنری بود و مدتی نیز سرپرستی گروه موسیقی دایرةالمعارف اسلامی را بر عهده داشت. میرعلینقی همچنین از مشاوران سردبیر نشریه مقام موسیقایی از سال ۱۳۷۴محسوب میشود و مقالات متعددی در حوزه موسیقی نوشته است.
فریدون صدیقی از استادان شناخته شده عرصه روزنامهنگاری کشور است و بیش از ۲۰ سال است که روزنامهنگاری تدریس میکند. او سالها نقد هنری و ادبی نوشته و در شکلگیری دهها روزنامه و مجله سهم داشته است. بسیاری از روزنامهنگاران سه دهه اخیر از آموزشهای فریدون صدیقی بهره میبرند.
امیرعباس ستایشگر، آهنگساز و نوازنده سهتار و دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره تهران و دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی است. او عضو پیوسته انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، دبیر بخش پژوهش جشنواره موسیقی فجر (۱۳۹۵.۱۳۹۶) و عضو هیات تحریریه ماهنامه هنر موسیقی (۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲) است.
پس از انتشار فراخوان این جایزه تا کنون ۸۰ اثر به دبیرخانه ارسال شده و پس از تهران آثار قابل توجهی نیز از آذربایجان شرقی، مازندران و قم دریافت شده است.
فعالان رسانه ای، خبرنگاران و نویسندگان حوزه موسیقی تا ساعت ۱۲ امشب(دوازدهم بهمنماه) فرصت دارند تا آثار خود را برای شرکت در این بخش به نشانی media@fajrmusicfestival.com ارسال کنند.
نظر شما