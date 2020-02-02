پیدا و پنهان ویروس مرموز چینی/ کرونا چقدر خطرناک است

به گزارش خبرنگار مهر، کرونا ویروس جدید که همزمان با سال نو میلادی، کشور چین را در معرض تهدید قرار داده و به دنبال آن در چند کشور دیگر نیز قدم گذاشته است، حالا به یکی از خبرهای اصلی رسانه‌های داخلی کشورمان تبدیل شده و مدام شاهد نقل قول‌هایی از سوی مسئولان وزارت بهداشت در ارتباط با اهمیت پیشگیری و مقابله با این ویروس مرموز هستیم.

دسامبر ۲۰۱۹، خوشه‌ای از موارد عفونت شدید تنفسی در شهر «ووهان» چین گزارش شد. در ابتدا بر اساس مشاهدات اینگونه به نظر می‌رسید که برخی از بیماران تاریخچه حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهی و غذاهای دریایی را دارند. بازار مذکور بلافاصله در روز اول ژانویه ۲۰۲۰ تعطیل شد و اقدامات سلامت محیط و گندزدایی در آنجا به طور کامل به انجام رسید. چند روز بعد پس از رد تشخیص آنفلوانزای فصلی، آنفلوانزای پرندگان، آدنوویروس، کرونا ویروس سارس، کرونا ویروس مرس و سایر عوامل بیماری زای دیگر، مشخص شد در ۹ ژانویه ۲۰۲۰ ویروسی به عنوان عامل بیماری در ۱۵ نفر از ۵۹ بیمار بستری اعلام و باعث نگرانی زیادی شد.

یک کرونا ویروس جدید که ۷۰ درصد قرابت ژنتیکی با سارس دارد و در زیرگونه Sarbecovirus است. در حال حاضر این ویروس به اختصار ۲۰۱۹-nCoV نامگذاری موقت شده است تا اطلاعات بیشتر به دست بیاید. در ۱۱ ژانویه ۲۰۲۰ اولین مورد فوت ناشی از این ویروس در چین گزارش شد و گزارش موارد مثبت نیز از کشورهای دیگر و انتقال فرد به فرد به کادر درمانی نیز شرایط را پیچیده‌تر کرد.

حالا با گسترش این ویروس به ۲۶ کشور دیگر دنیا، سازمان بهداشت جهانی، وضعیت فوق العاده در ارتباط با کرونا ویروس اعلام کرده است و این به معنای خطرناک بودن شیوع این بیماری است.

در همین حال، محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، به خبرنگار مهر، گفت: بیشتر بیماران مبتلا به کرونا ویروس که فوت شده اند، اغلب یک بیماری زمینه‌ای داشته اند.

وی، رعایت بهداشت فردی و جمعی را بهترین راهکار پیشگیری از ابتلاء به بیماری‌های واگیر عنوان کرد و افزود: آنچه مسلم است اینکه کرونا ویروس به کشور ما هم خواهد آمد، اما باید آمادگی مقابله با این ویروس را داشته باشیم.

در همین حال، حسین عرفانی رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در گفتگو با خبرنگار مهر، به وجود دو آزمایشگاه تشخیص موارد مثبت کرونا ویروس در کشور اشاره کرد و گفت: تشخیص کرونا ویروس در حال حاضر در دو آزمایشگاه ملی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و آزمایشگاه انستیتو پاستور انجام می‌شود.

وی افزود: دستورالعمل نمونه برداری از افراد مشکوک به کرونا ویروس، به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده و تمامی نمونه‌ها از سراسر کشور، با رعایت کامل موارد بهداشتی، به این دو آزمایشگاه ارسال می‌شود.

رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، در خصوص نحوه تشخیص کرونا ویروس، گفت: تشخیص این بیماری هم همچون سایر بیماری‌های ویروسی و واگیردار، در دو نوبت آزمایش انجام می‌شود که آزمایش اول با حساسیت بالایی صورت می‌گیرد.

طلعت مختاری آزاد استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در ارتباط با کرونا ویروس، گفت: خطر این ویروس کمتر از خطر آنفلوانزا است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از بیماری‌های ویروسی دارویی ندارند، افزود: بر اساس مشاهدات و مستندات ثبت شده، هنوز شدت بیماری زایی کرونا ویروس تشدید نشده است.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، بزرگترین مشکل در سر راه پیشگیری از ابتلاء به این ویروس را، نحوه آموزش سرفه کردن مردم دانست و گفت: نحوه صحیح سرفه کردن، سرفه بر روی آستین یا لباس و داخل یقه است. بدین ترتیب ویروس در هوا پراکنده نخواهند شد و چه بسا ویروس بر اثر ماندن در بافت گرم لباس از بین برود.

وی افزود: این امکان وجود دارد که وقتی یک فرد از ماسک استفاده می‌کند، پس از مدتی این ماسک مرطوب می‌شود و پس از دور انداخته شدن بعید نیست که سبب اشاعه ویروس در محیط باشد، از این رو عمر مفید هر ماسک را می‌توان نهایتاً دو ساعت عنوان کرد.

در همین حال، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، گفت: کرونا ویروس، دستگاه تنفسی را گرفتار می‌کند و علائم آن کاملاً شبیه آنفلوانزا است و برخی از مبتلایان که بیماری آنها شدید می‌شود، دچار ذات الریه می‌شوند.

گویا افزود: عمدتاً افراد کهنسال و یا دارای بیماری زمینه‌ای مانند دیابت کنترل نشده، نارسایی قلبی و عروقی و نارسایی تنفسی دچار انواع شدید کرونا ویروس جدید شده‌اند.

وی افزود: بهتر است به جای ایجاد نگرانی در مردم، اجازه دهیم مردم با واقعیت‌های این ویروس، آشنا شوند و از ایجاد نگرانی پرهیز کنیم.