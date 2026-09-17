به گزارش خبرگزاری مهر، بیستوچهارمین جشنواره هنرهای اجرایی هایفست ارمنستان از یکم تا هشتم اکتبر برابر با ۹ تا ۱۶ مهرماه برگزار میشود و میزبان آثاری از کشورهای ایتالیا، پرتغال، هلند، چین، رومانی، آمریکا، جمهوری چک، ایران و دیگر کشورها خواهد بود.
اجرای افتتاحیه جشنواره با عنوان «سفر فضایی» از گروه «لوکا پیالینیا» از ایتالیا خواهد بود که در فضای باز و در آسمان اجرا میشود.
این دوره از جشنواره همچنین میزبان نخستین بازار منطقهای هنرهای اجرایی خواهد بود؛ رویدادی که با حضور کمپانیها و گروههای نمایشی ارمنستان، گرجستان، ترکیه و ایران برگزار میشود و فرصتی برای معرفی و بازاریابی آثار این گروهها در سطح بینالمللی فراهم میکند.
این بازار شامل اجرا، سمینار، میزگرد و ارائه آثار خواهد بود و مدیران و نمایندگانی از جشنوارههای مختلف جهان از جمله جشنواره آوینیون فرانسه، کنتاکت لهستان، اولگا در آمریکا، ودنخا روسیه، سیبیو رومانی و ووژن چین در آن حضور خواهند داشت.
حضور در این بخش مختص کمپانیهای تئاتری است و گروه «تئاتربازها» از ایران نیز تمایل خود را برای شرکت در این رویداد اعلام کرده است.
در بخش ایران جشنواره هایفست به دبیری آلبرت بیگجانی، پنج اثر نمایشی حضور دارند:
«اتهام به خود» به کارگردانی حسین صفریانبحری از گروه فطروس تهران
«زار» به کارگردانی مارال ایزدبخش از گروه بسیدون بوشهر
«خرسک» به کارگردانی هادی امامیمقدم از گروه پارس شیراز
«چمدان و سگ ملوس» به کارگردانی آلبرت بیگجانی از گروه دیماک تهران
«ردما، ناگهان گرگی گفت» به کارگردانی سجاد نارنجی از گروه تئاتر نارنجی تهران
همچنین دبیر جشنواره تئاتر فجر و یا نمایندگانی از اداره کل هنرهای نمایشی در این دوره از جشنواره حضور خواهند داشت.
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