حضور ۵۰ ورزشکار ایرانی در ژاپن؛ استقرار در کروز و هتل

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر رحیمی سرپرست کاروان ورزشی اعزامی ایران به بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا (کاروان فرشتگان میناب) اظهار داشت: حدود دو هفته است که در اینجا حضور داریم و در این مدت به هر حال با مشکلات و شرایط خاصی مواجه بوده‌ایم، اما خدا را شکر شرایط اعضای کاروان خوب است و امور در حال پیگیری و انجام است.



وی افزود: تاکنون بیش از ۵۰ نفر از اعضای کاروان ایران وارد ژاپن شده‌اند که بخشی از آنها در دهکده بازی‌ها مستقر هستند، بخشی در کروز و تعدادی نیز در هتل‌ها اسکان دارند.



سرپرست کاروان ایران درباره شرایط میزبانی بازی‌ها نیز گفت: شرایط میزبانی، خوب و بد به هر حال برای همه کشورها وجود دارد اما شاهدیم که میزبان در تلاش است تا شرایط موجود را مدیریت کند. امیدواریم تیم‌ها و اعضای کاروان‌هایی که هنوز وارد نشده‌اند نیز این شرایط را درک کنند.



رحیمی ادامه داد: در درجه نخست برای کاروان ایران و همچنین تمامی کاروان‌های حاضر در این بازی‌ها آرزو می‌کنیم که رقابت‌ها را به سلامت پشت سر بگذارند و همه اعضای کاروان‌ها به سلامت به کشورهای خود بازگردند. امیدواریم در کنار این موضوع، ورزشکاران کشورمان بتوانند بهترین نتایج را به نام جمهوری اسلامی ایران رقم بزنند.



وی در خصوص عملکرد تیم‌های فوتبال و بسکتبال ایران در بازی‌های آسیایی آیچی–ناگویا نیز گفت: خدا را شکر تاکنون از عملکرد این دو رشته رضایت داریم. تیم فوتبال موفق شد برابر امارات به پیروزی برسد و تیم بسکتبال نیز خدا را شکر در جمع چهار تیم برتر مسابقات قرار گرفته است.



سرپرست کاروان ایران خاطرنشان کرد: فردا در بسکتبال دیدار حساسی برابر کره خواهیم داشت و امیدواریم تیم با انگیزه کشورمان با ارائه یک بازی خوب و کسب پیروزی، به دیدار نهایی راه پیدا کند و ان‌شاءالله بتوانیم مدال طلا یا نقره را برای کاروان ایران به ارمغان بیاوریم.