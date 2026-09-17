به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر قائمپناه بعد از ظهر پنجشنبه بازدید از یک گروه صنعتی تولید کننده ترانس در زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهایی که بر معیشت مردم وارد میشود، اظهار کرد: روزهای سخت اقتصادی زندگی مردم را تحت تأثیر قرار میدهد و یکی از مهمترین وظایف مسئولان این است که با تصمیمهای درست، از شدت این فشارها بکاهند و زمینه ایجاد آرامش و ثبات بیشتر را فراهم کنند.
وی یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور را وضعیت شبکه بانکی دانست و افزود: بانکها در سالهای اخیر با تکالیف متعددی از جمله تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، مسکن و سایر تکالیف قانونی مواجه شدهاند که بخشی از توان و منابع آنها را به خود اختصاص داده است.
قائمپناه ادامه داد: در کنار این تکالیف، بانکها باید نقش اصلی خود را در تأمین مالی تولید نیز ایفا کنند. اگر منابع بانکی به شکل هدفمند به سمت تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای مولد هدایت شود، بسیاری از مسائل اقتصادی از مسیر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مردم قابل حل خواهد بود.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بازنگری در نحوه تخصیص منابع بانکی، خاطرنشان کرد: اگر سهم مشخص و قابل توجهی از منابع بانکی به تولید اختصاص پیدا کند، بسیاری از مشکلات بهصورت ریشهایتر حل خواهد شد. فردی که شغل و درآمد پایدار داشته باشد، بهتر میتواند برای ازدواج، مسکن و آینده زندگی خود تصمیم بگیرد.
وی افزود: مسئله صرفاً پرداخت تسهیلات نیست؛ باید منابع به گونهای هدایت شود که به افزایش ظرفیت تولید، اشتغال و درآمد منجر شود. در چنین شرایطی، بخشی از مشکلات حوزه ازدواج و مسکن نیز از مسیر تقویت توان اقتصادی خانوارها کاهش پیدا خواهد کرد.
قائمپناه همچنین با اشاره به تکالیف قانونی شبکه بانکی تصریح کرد: در شرایطی که بانکها برای انجام تعهدات خود با محدودیت منابع مواجه هستند، باید میان تکالیف مختلف تعادل ایجاد شود و قانونگذاران و نمایندگان مجلس نیز در این زمینه به اصلاح و اولویتبندی تکالیف بانکی کمک کنند.
نقدینگی و ناترازی بانکی؛ از عوامل فشار تورمی
معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ارتباط میان رشد نقدینگی، عملکرد شبکه بانکی و تورم گفت: وقتی نقدینگی از حد مشخصی فراتر میرود، آثار آن در اقتصاد و در نهایت در افزایش قیمتها نمایان میشود.
وی افزود: یکی از مسائل جدی اقتصاد کشور، ناترازی در شبکه بانکی و همچنین ناترازی بودجه است و تا زمانی که این مسائل به شکل اصولی اصلاح نشود، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود.
قائمپناه پیشتر نیز با اشاره به ساختار تورم در اقتصاد ایران گفته بود بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی از عملکرد شبکه بانکی ناشی میشود و کسری بودجه نیز یکی دیگر از عوامل ایجادکننده فشار تورمی است.
ضرورت رفع موانع صادرات و تأمین ارز
وی در ادامه با اشاره به چالشهای موجود در حوزه ارز، صادرات و تجارت خارجی اظهار کرد: بخشی از مشکلات تأمین ارز کشور به محدودیتهای ناشی از تحریم، دشواریهای صادرات و موانع موجود در بازگشت منابع حاصل از صادرات مربوط میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: هر اندازه امکان صادرات رسمی و شفاف افزایش پیدا کند و منابع حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، بخشی از مشکلات مربوط به تأمین ارز، تخصیص ارز و فعالیتهای غیرشفاف در بازار ارز نیز کاهش خواهد یافت.
قائمپناه افزود: سیاستگذاری در حوزه ارز باید بهگونهای باشد که منابع ارزی کشور در مسیر درست و شفاف قرار گیرد و صادرکنندگان و فعالان اقتصادی بتوانند با اطمینان بیشتری فعالیت کنند.
تأکید بر عبور از فشارهای ناشی از جنگ و تحریم
وی با اشاره به شرایط ناشی از جنگ و فشارهای خارجی گفت: جنگ و تحریم علاوه بر آثار مستقیم، فشار مضاعفی بر اقتصاد و زندگی مردم وارد میکند و در چنین شرایطی حفظ آرامش جامعه و تقویت تابآوری مردم اهمیت ویژهای دارد.
قائمپناه ابراز امیدواری کرد با تدبیر مسئولان سیاسی و امنیتی و فراهم شدن شرایط مناسب برای رفع محدودیتهای خارجی، زمینه افزایش صادرات، بهبود روابط اقتصادی و بازگشت منابع حاصل از فروش نفت و سایر صادرات به اقتصاد کشور فراهم شود.
وی تأکید کرد: هدف باید این باشد که اقتصاد کشور بتواند روی پای خود بایستد و ظرفیتهای داخلی تولید، صادرات و اشتغال بیش از گذشته فعال شود.
توصیه قائمپناه به مدیران: استخدام بر اساس نیاز و شایستگی
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران و مسئولان اقتصادی گفت: در استخدام نیروی انسانی باید نیاز واقعی سازمان و توانمندی افراد ملاک قرار گیرد و نباید صرفاً بر اساس توصیه افراد یا فشارهای بیرونی اقدام به استخدام کرد.
وی تصریح کرد: اگر مجموعهای به نیروی انسانی نیاز دارد، باید افراد توانمند، کارآمد، باتجربه و متخصص را جذب کند. استفاده از تکنسینها و نیروهای متخصص و باکیفیت میتواند بهرهوری مجموعه را افزایش دهد، اما استخدام نیروی انسانی بدون نیاز واقعی، در نهایت هزینههای سازمان را بالا میبرد.
قائمپناه ادامه داد: مدیران نباید اجازه دهند فشارهای بیرونی باعث ایجاد نیروی انسانی مازاد شود؛ چراکه منابعی که باید صرف تولید، توسعه و افزایش بهرهوری شود، ممکن است صرف هزینههای غیرضروری شود.
وی افزود: منابع و سود حاصل از فعالیت بنگاهها متعلق به مردم است و باید مراقبت شود که با تصمیمهای غیرکارشناسی و افزایش غیرضروری هزینهها، بهرهوری و منافع عمومی آسیب نبیند.
تقدیر از نقش صنایع مادر در اقتصاد کشور
معاون اجرایی رئیسجمهور در ادامه با قدردانی از تلاش کارکنان و مدیران صنایع مادر کشور اظهار کرد: فعالیت صنایع بزرگ و زیرساختی، نقشی اساسی در تداوم زندگی روزمره مردم و پایداری اقتصاد کشور دارد.
قائمپناه با اشاره به اهمیت صنعت برق و تجهیزات زیرساختی گفت: روشن ماندن چراغ خانهها، فعالیت یخچالها، کارخانهها و مراکز تولیدی و استمرار خدمات حیاتی کشور، نتیجه زحمات کارگران، مهندسان و کارکنان این صنایع است.
وی افزود: در شرایط جنگی نیز بخشهای مختلف صنعت و زیرساخت کشور وظیفه سنگینی بر عهده دارند و استمرار تولید و خدمات آنها، بخشی از توان ملی برای عبور از بحرانها محسوب میشود.
قائمپناه با اشاره به سابقه تاریخی ایران و تجربه کشور در مواجهه با بحرانها و جنگهای مختلف گفت: ملت ایران در طول تاریخ با دشواریهای فراوانی مواجه بوده و همواره توانسته است از این شرایط عبور کند.
وی افزود: امروز نیز در کنار نیروهای نظامی و رزمندگان، مهندسان، کارگران، تولیدکنندگان و مردم در میدان هستند. هر یک از این گروهها وظیفهای برای حفظ و تقویت کشور بر عهده دارند.
معاون اجرایی رئیسجمهور خاطرنشان کرد: همانطور که رزمندگان توان دفاع از کشور را دارند، مهندسان و کارگران نیز با فعالیت و تولید خود در جنگ اقتصادی نقشآفرینی میکنند و مردم نیز با تحمل مشکلات و حفظ آرامش، در افزایش تابآوری کشور سهیم هستند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد: روزهای سخت اقتصادی و فشارهای موجود پشت سر گذاشته شود و با تقویت تولید، افزایش صادرات، اصلاح نظام بانکی، کنترل نقدینگی و استفاده از ظرفیتهای داخلی، شرایط اقتصادی کشور به سمت ثبات و آرامش بیشتر حرکت کند.
قائمپناه تأکید کرد: ایران با تکیه بر ظرفیتهای انسانی، صنعتی و تاریخی خود میتواند از این دوره سخت نیز عبور کند و مسیر توسعه و پیشرفت را ادامه دهد.
تولید و صادرات ایران ترانسفو در دوران جنگ متوقف نشد
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو گفت: این مجموعه در بحبوحه جنگ با وجود مشکلات مالی و شرایط دشوار، حتی یک روز فعالیت خود را متوقف نکرد و در اسفندماه ترانسفورماتورهای مورد نیاز ۱۹ استان کشور را تأمین و ارسال کرد.
عبداللهی در جمع مسئولان استان زنجان اظهار کرد: گروه صنعتی ایران ترانسفو امروز حدود ۹۰ درصد بازار ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع کشور را در اختیار دارد و تقریباً تمام نیاز وزارت نیرو در این حوزه را تأمین میکند.
وی افزود: ایران ترانسفو با ۱۸ شرکت زیرمجموعه، هفت شرکت دانشبنیان و حدود چهار هزار و ۸۰۰ نیروی شاغل، بزرگترین تولیدکننده ترانسفورماتور در خاورمیانه و یکی از بزرگترین مجموعههای صنعتی استان زنجان است.
مدیرعامل ایران ترانسفو با اشاره به عملکرد صادراتی این مجموعه گفت: سال گذشته ۱۱۴ میلیون دلار صادرات انجام شد و در دو ماه اخیر نیز محصولات گروه به ترکمنستان، افغانستان، عراق و آفریقای جنوبی صادر شده است. همچنین قرارداد ۸۰ میلیون دلاری با ترکمنستان در حال اجراست.
عبداللهی از داخلیسازی روغن ترانسفورماتورهای قدرت خبر داد و گفت: این محصول که پیش از این سالانه حدود ۲۰ میلیون یورو واردات داشت، برای نخستین بار در داخل کشور تولید و در یکی از ترانسفورماتورها مورد آزمایش قرار گرفته که نتایج آن تاکنون مطلوب بوده است.
وی همچنین از اجرای کارخانه نوآوری صنعت برق، حمایت از شرکتهای دانشبنیان، پروژه تولید مفتول مسی، خط آنیلینگ، تولید عایق کلاس H و توسعه تولید خودرو و موتورهای برقی خبر داد.
به گفته عبداللهی، مجموع پروژههای در دست اجرای گروه شامل حدود ۱۶ میلیون یورو، ۳۶۰ میلیون دلار و چهار هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری است که در صورت تکمیل، حدود ۷۰۰ شغل جدید در استان زنجان ایجاد خواهد کرد.
وی در ادامه مهمترین مشکلات مجموعه را تأخیر در تخصیص ارز، کمبود سرمایه در گردش و عدم پرداخت تسهیلات بانکی عنوان کرد و گفت: ایران ترانسفو بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از شرکت توانیر مطالبه دارد که حدود سه هزار میلیارد تومان آن مربوط به دوران جنگ است.
مدیرعامل گروه صنعتی ایران ترانسفو تأکید کرد: با وجود مشکلات مالی، ارزی و بانکی، پروژههای توسعهای این مجموعه متوقف نشده و برای تکمیل آنها نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و بانکی هستیم.
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